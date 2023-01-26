«Красное и белое» начало поставки зарубежного алкоголя в ХМАО в обход санкций

«Красное и белое» начало поставлять в магазины ХМАО зарубежный алкоголь по параллельному импорту в обход санкций. Среди прочего в торговых точках стали доступны такие бренды как Jagermeister и Jack Daniel’s. Об этом URA.RU сообщил источник внутри компании.
«Работаем [по параллельному импорту], в том числе теперь в ХМАО. Сейчас все по нему работают. Стараемся максимально обеспечить потребности населения. Большинство позиций, которых временно не было, например, Jagermeister и Jack Daniel’s, теперь можно спокойно купить», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер.
При этом, по словам источника, изменение логистики сказалось на цене товаров. «Поставки есть, но они более замысловатые, поэтому товар стал стоить немного дороже. Изменилась логистика и цепочка доставки увеличилась», — уточняет собеседник.
Агентство направило запрос в компанию «Красное и белое» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что из магазинов «Красное и белое» в ХМАО пропадал импортный алкоголь. Ритейлер заменял ушедшие из страны марки доступными аналогами.
Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
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