«Красное и белое» начало поставки зарубежного алкоголя в ХМАО в обход санкций

27 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В торговых точках региона теперь доступен зарубежный алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Красное и белое» начало поставлять в магазины ХМАО зарубежный алкоголь по параллельному импорту в обход санкций. Среди прочего в торговых точках стали доступны такие бренды как Jagermeister и Jack Daniel’s. Об этом URA.RU сообщил источник внутри компании. «Работаем [по параллельному импорту], в том числе теперь в ХМАО. Сейчас все по нему работают. Стараемся максимально обеспечить потребности населения. Большинство позиций, которых временно не было, например, Jagermeister и Jack Daniel’s, теперь можно спокойно купить», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер. При этом, по словам источника, изменение логистики сказалось на цене товаров. «Поставки есть, но они более замысловатые, поэтому товар стал стоить немного дороже. Изменилась логистика и цепочка доставки увеличилась», — уточняет собеседник. Агентство направило запрос в компанию «Красное и белое» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что из магазинов «Красное и белое» в ХМАО пропадал импортный алкоголь. Ритейлер заменял ушедшие из страны марки доступными аналогами. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Красное и белое» начало поставлять в магазины ХМАО зарубежный алкоголь по параллельному импорту в обход санкций. Среди прочего в торговых точках стали доступны такие бренды как Jagermeister и Jack Daniel’s. Об этом URA.RU сообщил источник внутри компании. «Работаем [по параллельному импорту], в том числе теперь в ХМАО. Сейчас все по нему работают. Стараемся максимально обеспечить потребности населения. Большинство позиций, которых временно не было, например, Jagermeister и Jack Daniel’s, теперь можно спокойно купить», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер. При этом, по словам источника, изменение логистики сказалось на цене товаров. «Поставки есть, но они более замысловатые, поэтому товар стал стоить немного дороже. Изменилась логистика и цепочка доставки увеличилась», — уточняет собеседник. Агентство направило запрос в компанию «Красное и белое» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что из магазинов «Красное и белое» в ХМАО пропадал импортный алкоголь. Ритейлер заменял ушедшие из страны марки доступными аналогами. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.