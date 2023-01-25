25 января 2023
24 января 2023

В ЯНАО стали чаще предлагать зарплаты от 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили эксперты hh.ru.

«За неполный январь 2023 года в ЯНАО было открыто свыше 430 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше. Это в 2,5 раза больше, чем в январе 2022 года», — говорится в сообщении.

Также эксперты рассказали, что больше всего таких предложений приходится на машинистов — 14% от всех вакансий с доходом выше 150 рублей. Дальше следуют водители — 9%, сварщики — 5% и геодезисты, инженеры ПТО, менеджеры по продажам — 4%. Кроме этого в информации указано, что 62% из всех «дорогих» вакансий предполагают вахтовый метод работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО опубликовали список самых редких вакансий. Среди них учитель китайского языка и политографолог.

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В ЯНАО работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили эксперты hh.ru. «За неполный январь 2023 года в ЯНАО было открыто свыше 430 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше. Это в 2,5 раза больше, чем в январе 2022 года», — говорится в сообщении. Также эксперты рассказали, что больше всего таких предложений приходится на машинистов — 14% от всех вакансий с доходом выше 150 рублей. Дальше следуют водители — 9%, сварщики — 5% и геодезисты, инженеры ПТО, менеджеры по продажам — 4%. Кроме этого в информации указано, что 62% из всех «дорогих» вакансий предполагают вахтовый метод работы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО опубликовали список самых редких вакансий. Среди них учитель китайского языка и политографолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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