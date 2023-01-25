В ЯНАО стали чаще предлагать зарплаты от 150 тысяч рублей

26 января 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили эксперты hh.ru. «За неполный январь 2023 года в ЯНАО было открыто свыше 430 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше. Это в 2,5 раза больше, чем в январе 2022 года», — говорится в сообщении. Также эксперты рассказали, что больше всего таких предложений приходится на машинистов — 14% от всех вакансий с доходом выше 150 рублей. Дальше следуют водители — 9%, сварщики — 5% и геодезисты, инженеры ПТО, менеджеры по продажам — 4%. Кроме этого в информации указано, что 62% из всех «дорогих» вакансий предполагают вахтовый метод работы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО опубликовали список самых редких вакансий. Среди них учитель китайского языка и политографолог.

В ЯНАО работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили эксперты hh.ru. «За неполный январь 2023 года в ЯНАО было открыто свыше 430 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше. Это в 2,5 раза больше, чем в январе 2022 года», — говорится в сообщении. Также эксперты рассказали, что больше всего таких предложений приходится на машинистов — 14% от всех вакансий с доходом выше 150 рублей. Дальше следуют водители — 9%, сварщики — 5% и геодезисты, инженеры ПТО, менеджеры по продажам — 4%. Кроме этого в информации указано, что 62% из всех «дорогих» вакансий предполагают вахтовый метод работы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО опубликовали список самых редких вакансий. Среди них учитель китайского языка и политографолог.