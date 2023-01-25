25 января 2023

Челябинцы и свердловчане скупают земли под дачи у границ двух регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем участки стоят от 40 до 50 тысяч рублей

В Челябинской области отмечен большой спрос на земельные участки под дачи, которые расположены в Нязепетровском районе, граничащим со Свердловской областью. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный.

«Очень востребовано все, что касается территорий Нязепетровского района. Это граница Свердловской, Челябинской области и Башкортостана. Скупают все, что находится в той стороне у воды и гор. Это касается как жителей Челябинской области, на территории которой находится район, так и Свердловской», - сообщил Корытный.

На севере Челябинской области расположено большое число водоемов, которые пользуются большим спросом у жителей Свердловской области. Расстояние до Екатеринбурга составляет около 100 километров. Дорога занимает чуть больше часа.

Генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» также отметил, в основном это земельные участки площадью 8,10,12 гектар, на которых как правило проведено электричество, но отсутствует газификация. Каждая территория имеет свою цену и концепцию. В основном земли предназначены под строительство небольших коттеджей с максимальной высотой в два этажа. Средняя стоимость подобных территорий составляет 40-50 тысяч рублей за сотку. Цена зависит от близости участка к водоему и наличия проведенных коммуникаций.

Ранее в Челябинской области в 2022 по сравнению с 2021 годом выросли объемы строительства коттеджных поселков. Было построено почти 2 тыс. кв. метров индивидуальных домов, в эксплуатацию введено 7200 частных домов.

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В Челябинской области отмечен большой спрос на земельные участки под дачи, которые расположены в Нязепетровском районе, граничащим со Свердловской областью. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный. «Очень востребовано все, что касается территорий Нязепетровского района. Это граница Свердловской, Челябинской области и Башкортостана. Скупают все, что находится в той стороне у воды и гор. Это касается как жителей Челябинской области, на территории которой находится район, так и Свердловской», - сообщил Корытный. На севере Челябинской области расположено большое число водоемов, которые пользуются большим спросом у жителей Свердловской области. Расстояние до Екатеринбурга составляет около 100 километров. Дорога занимает чуть больше часа. Генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» также отметил, в основном это земельные участки площадью 8,10,12 гектар, на которых как правило проведено электричество, но отсутствует газификация. Каждая территория имеет свою цену и концепцию. В основном земли предназначены под строительство небольших коттеджей с максимальной высотой в два этажа. Средняя стоимость подобных территорий составляет 40-50 тысяч рублей за сотку. Цена зависит от близости участка к водоему и наличия проведенных коммуникаций. Ранее в Челябинской области в 2022 по сравнению с 2021 годом выросли объемы строительства коттеджных поселков. Было построено почти 2 тыс. кв. метров индивидуальных домов, в эксплуатацию введено 7200 частных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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