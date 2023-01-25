Челябинцы и свердловчане скупают земли под дачи у границ двух регионов

В среднем участки стоят от 40 до 50 тысяч рублей Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области отмечен большой спрос на земельные участки под дачи, которые расположены в Нязепетровском районе, граничащим со Свердловской областью. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный.

«Очень востребовано все, что касается территорий Нязепетровского района. Это граница Свердловской, Челябинской области и Башкортостана. Скупают все, что находится в той стороне у воды и гор. Это касается как жителей Челябинской области, на территории которой находится район, так и Свердловской», - сообщил Корытный.

На севере Челябинской области расположено большое число водоемов, которые пользуются большим спросом у жителей Свердловской области. Расстояние до Екатеринбурга составляет около 100 километров. Дорога занимает чуть больше часа.

Генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» также отметил, в основном это земельные участки площадью 8,10,12 гектар, на которых как правило проведено электричество, но отсутствует газификация. Каждая территория имеет свою цену и концепцию. В основном земли предназначены под строительство небольших коттеджей с максимальной высотой в два этажа. Средняя стоимость подобных территорий составляет 40-50 тысяч рублей за сотку. Цена зависит от близости участка к водоему и наличия проведенных коммуникаций.

Ранее в Челябинской области в 2022 по сравнению с 2021 годом выросли объемы строительства коттеджных поселков. Было построено почти 2 тыс. кв. метров индивидуальных домов, в эксплуатацию введено 7200 частных домов.