«Сургутнефтегаз» сделал новое заявление об открытии санаториев на Черном море

26 января 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Санатории «Сургутнефтегаза» этим летом не будут работать Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU «Сургутнефтегаз» заявил, что говорить об открытии своих санаториев на Черном море пока преждевременно. Хотя прежде компанией озвучивалась информация о готовности принять работников в своих здравницах в течение 2023 года. Новое заявление «Сургутнефтегаза» было озвучено URA.RU пресс-службой нефтяной корпорации. «О возобновлении деятельности санаториев „Нефтяник Сибири“, „Лермонтово“ и „Юный нефтяник“ говорить преждевременно. Прежде всего, должно быть восстановлено авиасообщение с городами Краснодарского края», — подчеркнули в пресс-службе. По словам официальных представителей «Сургутнефтегаза», санаторий «Кедровый лог» уже работает: здравница принимает работников по путевкам и по курсовкам (без питания и проживания). Появившуюся в сети информацию о перечне курортов для самостоятельного бронирования и компенсации за отдых предприятие комментировать отказалось. Ранее URA.RU писало, что пресс-служба «Сургутнефтегаза» сообщила об открытии санаториев оздоровительного треста «Сургут». На предприятии пообещали дополнительно уточнить даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок.

«Сургутнефтегаз» заявил, что говорить об открытии своих санаториев на Черном море пока преждевременно. Хотя прежде компанией озвучивалась информация о готовности принять работников в своих здравницах в течение 2023 года. Новое заявление «Сургутнефтегаза» было озвучено URA.RU пресс-службой нефтяной корпорации. «О возобновлении деятельности санаториев „Нефтяник Сибири“, „Лермонтово“ и „Юный нефтяник“ говорить преждевременно. Прежде всего, должно быть восстановлено авиасообщение с городами Краснодарского края», — подчеркнули в пресс-службе. По словам официальных представителей «Сургутнефтегаза», санаторий «Кедровый лог» уже работает: здравница принимает работников по путевкам и по курсовкам (без питания и проживания). Появившуюся в сети информацию о перечне курортов для самостоятельного бронирования и компенсации за отдых предприятие комментировать отказалось. Ранее URA.RU писало, что пресс-служба «Сургутнефтегаза» сообщила об открытии санаториев оздоровительного треста «Сургут». На предприятии пообещали дополнительно уточнить даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок.