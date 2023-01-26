«Сургутнефтегаз» сделал новое заявление об открытии санаториев на Черном море

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Санаторий
Санатории «Сургутнефтегаза» этим летом не будут работать Фото:

«Сургутнефтегаз» заявил, что говорить об открытии своих санаториев на Черном море пока преждевременно. Хотя прежде компанией озвучивалась информация о готовности принять работников в своих здравницах в течение 2023 года. Новое заявление «Сургутнефтегаза» было озвучено URA.RU пресс-службой нефтяной корпорации.

«О возобновлении деятельности санаториев „Нефтяник Сибири“, „Лермонтово“ и „Юный нефтяник“ говорить преждевременно. Прежде всего, должно быть восстановлено авиасообщение с городами Краснодарского края», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам официальных представителей «Сургутнефтегаза», санаторий «Кедровый лог» уже работает: здравница принимает работников по путевкам и по курсовкам (без питания и проживания). Появившуюся в сети информацию о перечне курортов для самостоятельного бронирования и компенсации за отдых предприятие комментировать отказалось.

Ранее URA.RU писало, что пресс-служба «Сургутнефтегаза» сообщила об открытии санаториев оздоровительного треста «Сургут». На предприятии пообещали дополнительно уточнить даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок.

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«Сургутнефтегаз» заявил, что говорить об открытии своих санаториев на Черном море пока преждевременно. Хотя прежде компанией озвучивалась информация о готовности принять работников в своих здравницах в течение 2023 года. Новое заявление «Сургутнефтегаза» было озвучено URA.RU пресс-службой нефтяной корпорации. «О возобновлении деятельности санаториев „Нефтяник Сибири“, „Лермонтово“ и „Юный нефтяник“ говорить преждевременно. Прежде всего, должно быть восстановлено авиасообщение с городами Краснодарского края», — подчеркнули в пресс-службе. По словам официальных представителей «Сургутнефтегаза», санаторий «Кедровый лог» уже работает: здравница принимает работников по путевкам и по курсовкам (без питания и проживания). Появившуюся в сети информацию о перечне курортов для самостоятельного бронирования и компенсации за отдых предприятие комментировать отказалось. Ранее URA.RU писало, что пресс-служба «Сургутнефтегаза» сообщила об открытии санаториев оздоровительного треста «Сургут». На предприятии пообещали дополнительно уточнить даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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