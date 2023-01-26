Политолог Марков раскрыл, как ЕС будет выдавать подлежащих мобилизации украинцев

Политолог Марков: ЕС будет депортировать украинцев силами полиции

26 января 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Полиция ЕС будет задерживать граждан Украины и отправлять их на родину, заявил Сергей Марков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мужчин призывного возраста, которые уехали из Украины в страны Европы, будет задерживать полиция и отправлять в военкоматы. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Их задержит полиция и доставит до границы, передаст в руки украинских властей. Там на границе наверняка стоят представители военкомата», — рассказал политолог. Его слова приводит Пятый канал. Политолог добавил, что система контроля в Европе работает лучше, чем в России, в Турции и в Арабских Эмиратах. Поэтому беженцам следует мигрировать в эти страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого на Украине началась мобилизация. В январе в МИД Украины запросили у западных коллег отправлять данные о проживающих у них гражданах Украины. Если они подходят под условия украинской мобилизации, то страны Запада должны их депортировать, сообщает телеканал 360. В декабре в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что всего из Украины в Европу мигрировало 7 896 825 людей.

Мужчин призывного возраста, которые уехали из Украины в страны Европы, будет задерживать полиция и отправлять в военкоматы. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Их задержит полиция и доставит до границы, передаст в руки украинских властей. Там на границе наверняка стоят представители военкомата», — рассказал политолог. Его слова приводит Пятый канал. Политолог добавил, что система контроля в Европе работает лучше, чем в России, в Турции и в Арабских Эмиратах. Поэтому беженцам следует мигрировать в эти страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого на Украине началась мобилизация. В январе в МИД Украины запросили у западных коллег отправлять данные о проживающих у них гражданах Украины. Если они подходят под условия украинской мобилизации, то страны Запада должны их депортировать, сообщает телеканал 360. В декабре в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что всего из Украины в Европу мигрировало 7 896 825 людей.