Политолог Марков раскрыл, как ЕС будет выдавать подлежащих мобилизации украинцев

Политолог Марков: ЕС будет депортировать украинцев силами полиции
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Страны европейского союза. , конная полиция, Амстердам, европа, ес, голландия
Полиция ЕС будет задерживать граждан Украины и отправлять их на родину, заявил Сергей Марков Фото:
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Мужчин призывного возраста, которые уехали из Украины в страны Европы, будет задерживать полиция и отправлять в военкоматы. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Их задержит полиция и доставит до границы, передаст в руки украинских властей. Там на границе наверняка стоят представители военкомата», — рассказал политолог. Его слова приводит Пятый канал.

Политолог добавил, что система контроля в Европе работает лучше, чем в России, в Турции и в Арабских Эмиратах. Поэтому беженцам следует мигрировать в эти страны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого на Украине началась мобилизация. В январе в МИД Украины запросили у западных коллег отправлять данные о проживающих у них гражданах Украины. Если они подходят под условия украинской мобилизации, то страны Запада должны их депортировать, сообщает телеканал 360. В декабре в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что всего из Украины в Европу мигрировало 7 896 825 людей.

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Мужчин призывного возраста, которые уехали из Украины в страны Европы, будет задерживать полиция и отправлять в военкоматы. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Их задержит полиция и доставит до границы, передаст в руки украинских властей. Там на границе наверняка стоят представители военкомата», — рассказал политолог. Его слова приводит Пятый канал. Политолог добавил, что система контроля в Европе работает лучше, чем в России, в Турции и в Арабских Эмиратах. Поэтому беженцам следует мигрировать в эти страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого на Украине началась мобилизация. В январе в МИД Украины запросили у западных коллег отправлять данные о проживающих у них гражданах Украины. Если они подходят под условия украинской мобилизации, то страны Запада должны их депортировать, сообщает телеканал 360. В декабре в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что всего из Украины в Европу мигрировало 7 896 825 людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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