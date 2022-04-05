Курганский опыт трудоустройства медиков внедрят по всей стране

Система содействия занятости выпускников медколледжа Кургана понравилась Минпросвещения РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система по трудоустройству молодых специалистов Курганского базового медицинского колледжа вошла в число лучших практик образовательных учреждений РФ по содействию выпускникам. Теперь этот опыт будут внедрять по всей стране, сообщает департамент образования и науки Курганской области.

«Опыт Курганского базового медицинского колледжа по содействию трудоустройству выпускников будут транслировать по всей стране. Система работы Курганского базового медицинского колледжа по закреплению молодых специалистов в медицинских организациях вошла в число лучших практик учреждений среднего профессионального образования в субъектах РФ по содействию занятости выпускников», — говорится в сообщении департамента образования и науки Курганской области.

Лучшие практики опубликованы на сайте Института развития профессионального образования. Курганская система работы со студентами-медиками стала лучшей в направлении «Взаимодействие с работодателями». Она предполагает индивидуальную работу со студентами всех курсов обучения по привлечению и закреплению специалистов в медицинских организациях. В рамках программы ведется мониторинг вакансий, проведение личных встреч с главврачами больниц, направление на все виды практики, содействие в заключении договоров о целевом обучении.

Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы. В период резкого подъема заболеваемости коронавирусом Курганской области дополнительно потребовалось более тысячи медработников, в больницы привлекали студентов-медиков.

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