Политолог Евсеев: Украина пытается привлечь евреев в ВСУ кошерной пищей на фронте

26 января 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

На Украине есть израильские специалисты, сказал Вадим Евсеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Включая в меню ВСУ кошерную пищу, Украина подает сигнал, что ждет израильтян в зоне боевых действий на своей стороне. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Кошерная еда — это политический момент. Они говорят: мы вас слышим, мы вас понимаем, ждем и не забываем. Потому что в реальности, когда бойцы голодны, когда им нужно есть, неважно, кто ты. Это калории. Едят все. Потом отмолятся, а сейчас нужно жить», — сказал Вадим Евсеев. По его словам, на стороне киевского режима уже воют военные специалисты из Израиля. «В нашей разведке говорят, что кого там только нет. Специалисты из Израиля, Америки, Франции, Англии — они все там присутствуют», — отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что фашистская идеология может прорости при любой нации. «Есть такая фраза, что концентрация золота рождает фашизм. Если этнические группы начинают аккумулировать вокруг себя золото в ущерб жизни другого населения, всегда появляется социальная напряженность и возрождаются националистические и фашистские организации», — сообщил политолог. Евсеев добавил, что некоторые из представителей еврейского народа готовы поступиться памятью предков. «Есть тонкий момент. Когда мы говорим о евреях как таковых, они начинают себя соотносить с Холокостом. Но если вы посмотрите, десятилетиями Украина была под еврейским менталитетом, и как-то интересно они заменили это. Огромное количество евреев — достойнейшие люди, но, как сказал Христос, выгоняя торгующих из храма, огромное количество живут и в другой плоскости. В плоскости алчности, ростовщичества и делания денег. Есть целый класс, чья идеология потребительства, денег становится выше всего. Выше социально-культурных корней», — объяснил эксперт. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ планируют отказаться от советской системы питания для военных. Теперь в меню будут веганские, халяльные и кошерные блюда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Включая в меню ВСУ кошерную пищу, Украина подает сигнал, что ждет израильтян в зоне боевых действий на своей стороне. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Кошерная еда — это политический момент. Они говорят: мы вас слышим, мы вас понимаем, ждем и не забываем. Потому что в реальности, когда бойцы голодны, когда им нужно есть, неважно, кто ты. Это калории. Едят все. Потом отмолятся, а сейчас нужно жить», — сказал Вадим Евсеев. По его словам, на стороне киевского режима уже воют военные специалисты из Израиля. «В нашей разведке говорят, что кого там только нет. Специалисты из Израиля, Америки, Франции, Англии — они все там присутствуют», — отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что фашистская идеология может прорости при любой нации. «Есть такая фраза, что концентрация золота рождает фашизм. Если этнические группы начинают аккумулировать вокруг себя золото в ущерб жизни другого населения, всегда появляется социальная напряженность и возрождаются националистические и фашистские организации», — сообщил политолог. Евсеев добавил, что некоторые из представителей еврейского народа готовы поступиться памятью предков. «Есть тонкий момент. Когда мы говорим о евреях как таковых, они начинают себя соотносить с Холокостом. Но если вы посмотрите, десятилетиями Украина была под еврейским менталитетом, и как-то интересно они заменили это. Огромное количество евреев — достойнейшие люди, но, как сказал Христос, выгоняя торгующих из храма, огромное количество живут и в другой плоскости. В плоскости алчности, ростовщичества и делания денег. Есть целый класс, чья идеология потребительства, денег становится выше всего. Выше социально-культурных корней», — объяснил эксперт. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ планируют отказаться от советской системы питания для военных. Теперь в меню будут веганские, халяльные и кошерные блюда.