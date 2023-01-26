Патриарх Кирилл: снайперы ВСУ в первую очередь целятся в батюшек

Батюшки — самая желанная цель Вооруженных сил Украины в боевых действиях с Россией, они целятся в них в первую очередь. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме.
«Священник — самая желанная цель противника. Снайперы в первую очередь целятся в батюшек», — сказал патриарх Кирилл в ходе своего выступления, трансляция которого велась на
Ранее патриарх Кирилл выступал с заявлением, что завершение конфликта на Украине возможно, если в жизни людей будет присутствовать вера. Он также заявлял, что русских и украинцев, составляющих один большой народ, пытаются рассорить «внешние силы».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.