Патриарх Кирилл: снайперы ВСУ в первую очередь целятся в батюшек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл назвал самую желанную цель ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Батюшки — самая желанная цель Вооруженных сил Украины в боевых действиях с Россией, они целятся в них в первую очередь. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

«Священник — самая желанная цель противника. Снайперы в первую очередь целятся в батюшек», — сказал патриарх Кирилл в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Госдумы.

Ранее патриарх Кирилл выступал с заявлением, что завершение конфликта на Украине возможно, если в жизни людей будет присутствовать вера. Он также заявлял, что русских и украинцев, составляющих один большой народ, пытаются рассорить «внешние силы».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Батюшки — самая желанная цель Вооруженных сил Украины в боевых действиях с Россией, они целятся в них в первую очередь. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме. «Священник — самая желанная цель противника. Снайперы в первую очередь целятся в батюшек», — сказал патриарх Кирилл в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Ранее патриарх Кирилл выступал с заявлением, что завершение конфликта на Украине возможно, если в жизни людей будет присутствовать вера. Он также заявлял, что русских и украинцев, составляющих один большой народ, пытаются рассорить «внешние силы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...