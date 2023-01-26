Патриарх Кирилл: снайперы ВСУ в первую очередь целятся в батюшек 26 января 2023 в 17:42 Размер текста - 17 + Патриарх Кирилл назвал самую желанную цель ВСУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Батюшки — самая желанная цель Вооруженных сил Украины в боевых действиях с Россией, они целятся в них в первую очередь. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме. «Священник — самая желанная цель противника. Снайперы в первую очередь целятся в батюшек», — сказал патриарх Кирилл в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Ранее патриарх Кирилл выступал с заявлением, что завершение конфликта на Украине возможно, если в жизни людей будет присутствовать вера. Он также заявлял, что русских и украинцев, составляющих один большой народ, пытаются рассорить «внешние силы». Батюшки — самая желанная цель Вооруженных сил Украины в боевых действиях с Россией, они целятся в них в первую очередь. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме. «Священник — самая желанная цель противника. Снайперы в первую очередь целятся в батюшек», — сказал патриарх Кирилл в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Ранее патриарх Кирилл выступал с заявлением, что завершение конфликта на Украине возможно, если в жизни людей будет присутствовать вера. Он также заявлял, что русских и украинцев, составляющих один большой народ, пытаются рассорить «внешние силы». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям