Politico: США отправят Украине танки без летального вооружения

26 января 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Украина получить американские танки в урезанной версии сообщает Politico Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправят на Украину танки M1A2 Abrams без модификации, которая повышает их боевую мощность. Об этом сообщили репортеры министра обороны США Лара Селигман и Пол Маклири в материале издания Politico. «США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах», — говорится в материале. В нем также отмечается, что 31 танк, которые получит Украина, не будут включать в себя секретный набор вооружения. Он позволял увеличить боевую мощность машин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. 25 января в Bloomberg написали, что в грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, почему США отправляют лишь небольшое количество танков. По его словам американские танки имеют низкую проходимость по украинскому грунту, сообщает «Национальная служба новостей».

США отправят на Украину танки M1A2 Abrams без модификации, которая повышает их боевую мощность. Об этом сообщили репортеры министра обороны США Лара Селигман и Пол Маклири в материале издания Politico. «США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах», — говорится в материале. В нем также отмечается, что 31 танк, которые получит Украина, не будут включать в себя секретный набор вооружения. Он позволял увеличить боевую мощность машин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. 25 января в Bloomberg написали, что в грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, почему США отправляют лишь небольшое количество танков. По его словам американские танки имеют низкую проходимость по украинскому грунту, сообщает «Национальная служба новостей».