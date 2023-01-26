В ХМАО подорожало мясо и подешевел творог

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожала говядина, свинина, курица, а подешевели творог, чай и печенье. Данные о стоимости продуктов предоставили аналитики Тюменьстата.
Стоимость килограмма говядины за неделю с 17 по 23 января увеличилась на 74 копейки, свинины — на 11,4 рубля, курицы — на 2,3 рубля, сообщается на сайте Тюменьстата. Цены на сосиски и сардельки в сравнении со стоимостью продуктов в период с 10 по 16 января выросли на 7,6 рубля, на вареную колбасу — на 12,9 рубля.
Творог подешевел на 16,2 рубля, черный чай — на 33,4 рубля, печенье — на 9,9 рубля. Аналитики приводят среднюю стоимость килограмма указанных продуктов в округе. Практически не изменилась стоимость баранины, подсолнечного масла, молока, сметаны, сыра, яиц, хлеба, картофеля.
Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе более десятка предпринимателей оштрафовали из-за завышенных цен на товары первой необходимости. Среди них молоко, сахар, крупы и овощи.
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