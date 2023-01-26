В ЕС придумали, как потратить на нужды Украины замороженные российские активы

Bloomberg: в ЕС нашли законные основания для использования части активов ЦБ РФ

27 января 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

По оценкам экспертов, в европейских банках заморожено порядка 300 миллиардов долларов из активов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Юристы Евросоюза (ЕС) сообщили странам-участникам, что нашли законные основания направить часть замороженных российских средств на восстановление Украины. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. «Государствам — членам Европейского союза сообщили, что блок имеет законные полномочия временно использовать активы российского центрального банка на сумму не менее 33,8 млрд евро (36,8 млрд долларов), чтобы помочь оплатить восстановление Украины. Юридическая служба Совета блока сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия», — пишет агентство. По данным издания, Евросоюз находится в первоначальной стадии обсуждения вариантов использования замороженных активов России. Многие представители ЕС обеспокоены возможными последствиями такого шага и будущим прецедентом. Одним из вариантов значится объединение активов с целью получения прибыли, которую можно направить на восстановление Украины. По оценкам Всемирного банка, эта сумма достигает 350 миллиардов долларов. Тем временем по некоторым оценкам общий объем замороженных активов России за рубежом составляют порядка 300 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что летом 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕК к использованию российских активов для помощи Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября заявил, что заморозка средств банка России является кражей, сообщает RT. После начала спецоперации России на Украине в Европе заморозили активы, которые находились на счетах европейских банков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юристы Евросоюза (ЕС) сообщили странам-участникам, что нашли законные основания направить часть замороженных российских средств на восстановление Украины. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. «Государствам — членам Европейского союза сообщили, что блок имеет законные полномочия временно использовать активы российского центрального банка на сумму не менее 33,8 млрд евро (36,8 млрд долларов), чтобы помочь оплатить восстановление Украины. Юридическая служба Совета блока сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия», — пишет агентство. По данным издания, Евросоюз находится в первоначальной стадии обсуждения вариантов использования замороженных активов России. Многие представители ЕС обеспокоены возможными последствиями такого шага и будущим прецедентом. Одним из вариантов значится объединение активов с целью получения прибыли, которую можно направить на восстановление Украины. По оценкам Всемирного банка, эта сумма достигает 350 миллиардов долларов. Тем временем по некоторым оценкам общий объем замороженных активов России за рубежом составляют порядка 300 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что летом 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕК к использованию российских активов для помощи Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября заявил, что заморозка средств банка России является кражей, сообщает RT. После начала спецоперации России на Украине в Европе заморозили активы, которые находились на счетах европейских банков.