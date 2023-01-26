Инвестор предупредил о риске вкладываться в недвижимость

Инвестор Емельянов: стоимость жилья продолжит падать

27 января 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

За последний год наметилась тенденция к падению цен на недвижимость, отметил Валерий Емельянов Фото: Размик Закарян © URA.RU Вложение в недвижимость в ближайшее время будет неэффективным из-за падения цен на жилье. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. «Неважно, есть у вас квартира в России или дача за рубежом, — скорее всего, их стоимость продолжит падать. Если у вас не один объект недвижимости, а несколько, имеет смысл его продать, чтобы не провалиться в еще больший минус на несколько лет. И переложиться во что-то более спокойное, — рассказал Валерий Емельянов. Его слова приводит Life. Эксперт подчеркнул, что на протяжении нескольких лет рынок недвижимости «накачивался деньгами», но в настоящий момент наметился разворот ипотечных ставок и программ. На протяжении года произошло заметное падение цен, и эта тенденция будет продолжаться. Кроме жилья, Емельянов также подчеркнул нерентабельность вложения в криптовалюту, а также в государственные и корпоративные облигации. Он пояснил, что в целом в мире намечается тенденция к снижению роста экономики в целом. Ранее сообщалось, что вторичное жилье в России предложили продавать с сохранением ипотечной ставки. То есть, предлагается приобретать недвижимость в ипотеку по той же ставке кредитования, по которой ипотечный кредит брал продавец. Также утверждалось, что у российских инвесторов резко вырос интерес к китайским акциям. Этот интерес связан с санкциями против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вложение в недвижимость в ближайшее время будет неэффективным из-за падения цен на жилье. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. «Неважно, есть у вас квартира в России или дача за рубежом, — скорее всего, их стоимость продолжит падать. Если у вас не один объект недвижимости, а несколько, имеет смысл его продать, чтобы не провалиться в еще больший минус на несколько лет. И переложиться во что-то более спокойное, — рассказал Валерий Емельянов. Его слова приводит Life. Эксперт подчеркнул, что на протяжении нескольких лет рынок недвижимости «накачивался деньгами», но в настоящий момент наметился разворот ипотечных ставок и программ. На протяжении года произошло заметное падение цен, и эта тенденция будет продолжаться. Кроме жилья, Емельянов также подчеркнул нерентабельность вложения в криптовалюту, а также в государственные и корпоративные облигации. Он пояснил, что в целом в мире намечается тенденция к снижению роста экономики в целом. Ранее сообщалось, что вторичное жилье в России предложили продавать с сохранением ипотечной ставки. То есть, предлагается приобретать недвижимость в ипотеку по той же ставке кредитования, по которой ипотечный кредит брал продавец. Также утверждалось, что у российских инвесторов резко вырос интерес к китайским акциям. Этот интерес связан с санкциями против РФ.