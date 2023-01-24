В России изменятся правила покупки «вторички» с ипотекой

«Известия»: вторичное жилье в России предложили продавать с сохранением ипотечной ставки

25 января 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

В России появилась возможность приобрести вторичное жилье по низкой ставке кредитования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России можно будет приобрести вторичное жилье в ипотеку по той же ставке кредитования, по которой ипотечный кредит брал продавец. Такая мера позволит увеличить количество сделок на рынке недвижимости, считает замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит — это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках. Сегодня рыночные ставки на 2—3% выше, чем, например, были в середине 2021 года, поэтому новая программа как никогда актуальна», — сообщила Татьяна Решетникова «Известиям». Следуя данной схеме приобретения жилья, покупатель предоставляет банку пакет документов, включающий заявку на кредит, справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки, СНИЛС. В любом случае, покупателю потребуется одобрение кредитной организации, так что заемщики с плохой кредитной историей не смогут воспользоваться данным механизмом. При оформлении сделки, с покупателя будет взыскана комиссия в 1% остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что с 10 января Сбер повысил ставку ипотечного кредитования, теперь она составляет 10,9% годовых. При этом, сохраняется возможность воспользоваться льготной ипотекой. Правительство России продлило федеральную программу до 1 июля 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России можно будет приобрести вторичное жилье в ипотеку по той же ставке кредитования, по которой ипотечный кредит брал продавец. Такая мера позволит увеличить количество сделок на рынке недвижимости, считает замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит — это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках. Сегодня рыночные ставки на 2—3% выше, чем, например, были в середине 2021 года, поэтому новая программа как никогда актуальна», — сообщила Татьяна Решетникова «Известиям». Следуя данной схеме приобретения жилья, покупатель предоставляет банку пакет документов, включающий заявку на кредит, справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки, СНИЛС. В любом случае, покупателю потребуется одобрение кредитной организации, так что заемщики с плохой кредитной историей не смогут воспользоваться данным механизмом. При оформлении сделки, с покупателя будет взыскана комиссия в 1% остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что с 10 января Сбер повысил ставку ипотечного кредитования, теперь она составляет 10,9% годовых. При этом, сохраняется возможность воспользоваться льготной ипотекой. Правительство России продлило федеральную программу до 1 июля 2024 года.