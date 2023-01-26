3D-разработкой курганцев заинтересовались в «Сколково»

Курганцы создали протез на 3D-принтере, которым заинтересовались в «Сколково» (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганцы Роман Абрамов и Александр Сахатский занимаются созданием протезов на 3D-принтере. Их разработкой заинтересовались в научно-инновационном центре «Сколково» в Москве. Об этом сообщается в одном из местных СМИ.

«Первыми наработками занялись в августе 2021 года. Разместились в гараже, закупили туда 3D-принтер и начали думать, что с помощью него можно изготовить. После гаража Роман и Александр перебрались в мини-лабораторию, обустроили и укомплектовали ее оборудованием. Через некоторое время о наработках курганцев узнали в „Сколково“, авторов проекта позвали в столицу на форум. Там они показали свои работы. Одной из них стал прототип протеза для жительницы кургана — 20-летней Ксении Ситоленко», — сообщает портал 45.RU.

Сейчас разработчики делают две версии протеза для Ксении. Один тяговый, другой — биоэлектрический (сжатие и разжатие идет за счет сокращения мышц). «Мы отдали прототип Ксюше для тестов и сказали — сломай как можно быстрее! Это нужно для того, чтобы понять, что требует исправления. Сломать не удалось, но выявили некоторые моменты, которые нужно доработать. Потом встречи с реабилитологами добавили, к примеру, возможность, чтобы кисть крутилась, появилась хватательная способность», — рассказали разработчики.

Ранее URA.RU писало, что в центре имени Илизарова в Кургане будут печатать протезы и имплантаты на новом 3D-принтере. Его использование позволит делать это в промышленных масштабах.