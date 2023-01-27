Политолог: Шольц загубил отношения с Россией и свою карьеру решением по танкам

27 января 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Дальнейшая политическая карьера Олафа Шольца находится под угрозой, считает Кирилл Молчанов Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решив отправить танки на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил под угрозу свой статус канцлера, а также дальнейшую возможность к построению дипломатических отношений Германии с Россией. Об этом заявил директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов. «Этим решением Шольц очень существенно себе испортит политическую карьеру. Возможно, это станет его последним сроком на этой должности, и больше он не переизберется. <…> [Своим решением Шольц поставил под угрозу] гипотетическое восстановление экономических отношений с Россией», уточнил Кирилл Молчанов. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркивает, что для ФРГ данное решение станет проигрышем в экономическом плане из-за усугубления отношений с Россией. Кроме того, отмечает эксперт, население Германии изначально выступало за то, чтобы разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем, а не усугублять его при помощи вооружения. Именно поэтому, по мнению Молчанова, велика вероятность того, что избиратели не выберут Шольца на следующий срок. Ранее сообщалось, что 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2. До этого в Германии откладывали свое решение по данному вопросу. Изначально Шольц поставил условие США, что отправит немецкие танки после того, как Вашингтон отправят свою тяжелую технику. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что российские танки Т-72 и Т-90 М «Прорыв» превосходят немецкие танки Leopard, передает «Национальная служба новостей». В свою очередь, в МИД Германии не считают, что страна является участницей украинского конфликта. Поведение Германии в ходе конфликта на Украине делают конфликт схожим с Великой Отечественной войной, пишут «Дни.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также защите исторических территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решив отправить танки на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил под угрозу свой статус канцлера, а также дальнейшую возможность к построению дипломатических отношений Германии с Россией. Об этом заявил директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов. «Этим решением Шольц очень существенно себе испортит политическую карьеру. Возможно, это станет его последним сроком на этой должности, и больше он не переизберется. <…> [Своим решением Шольц поставил под угрозу] гипотетическое восстановление экономических отношений с Россией», уточнил Кирилл Молчанов. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркивает, что для ФРГ данное решение станет проигрышем в экономическом плане из-за усугубления отношений с Россией. Кроме того, отмечает эксперт, население Германии изначально выступало за то, чтобы разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем, а не усугублять его при помощи вооружения. Именно поэтому, по мнению Молчанова, велика вероятность того, что избиратели не выберут Шольца на следующий срок. Ранее сообщалось, что 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2. До этого в Германии откладывали свое решение по данному вопросу. Изначально Шольц поставил условие США, что отправит немецкие танки после того, как Вашингтон отправят свою тяжелую технику. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что российские танки Т-72 и Т-90 М «Прорыв» превосходят немецкие танки Leopard, передает «Национальная служба новостей». В свою очередь, в МИД Германии не считают, что страна является участницей украинского конфликта. Поведение Германии в ходе конфликта на Украине делают конфликт схожим с Великой Отечественной войной, пишут «Дни.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также защите исторических территорий.