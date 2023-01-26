Компания, сломавшая карьеру челябинскому экс-губернатору, заплатит штраф в сумме 484 млн рублей

Кассационная инстанция суда согласилась со штрафом «Южуралмосту» на 484 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании «Южуралмост», из-за которой ушел в отставку бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, придется заплатить штраф в сумме 484 млн рублей. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), решение о взыскании подтвердила кассация суда.

«Кассация подтвердила законность штрафов ФАС в размере 484,3 млн рублей в отношении „Южуралмост“. Суды нижестоящих инстанций также оставили в силе постановления ФАС России о штрафах», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Компания поплатилась за заключение двух антимонопольных соглашений на десяти аукционах. Общая сумма тендеров составила 2,4 млрд рублей. Как посчитали в ФАС и с этим согласились в суде, действия «Южуралмоста» привели к ограничению на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области.

В 2019 году ФАС заявила о картельном сговоре между экс-губернатором и «Южуралмостом». Был наложен штраф в сумме 48 млн рублей. Материалы расследования стали предметом изучения в правоохранительных органах. Из-за скандала Дубровский досрочно лишился должности весной 2019 года.

Не согласившись с доводами ФАС, «Южуралмост» обратился в суд. Было вынесено несколько решений в пользу той либо иной стороны. В июле 2022 года Верховный суд РФ отказался восстанавливать пропущенный процессуальный срок, отказав в ходатайстве «Южуралмоста».