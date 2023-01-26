Челябинские власти установили среднюю стоимость квадратного метра жилья

Показатель стоимости жилья будет использоваться для расчета социальных выплат Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Челябинской области составит в первом квартале 2023 года 73773 рубля. Это следует из постановления минтарифа региона.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квадрат 2023 года в размере 73773 рубля. Норма подлежит применению для расчета размеров субсидий и социальных выплат», — говорится в документе, выложенном на официальном интернет-портале деловой информации.

Этот норматив рассчитываться для граждан, которые получают субсидии и выплаты на приобретение или строительство жилья за счет средств областного бюджета. Показатель изменяется четыре раза за год. Ранее стоимость определяли отдельно для каждого муниципалитета. В октябре для Челябинска цена была утверждена на уровне 73207 рублей, в Магнитогорске — 63595 рублей.