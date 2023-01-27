Baza: школьник украл у родителей миллионы рублей и потратил на виртуальное оружие

27 января 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Школьник потратил на мобильную игру 1,8 миллиона рублей, сообщает Baza Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьник из Москвы украл у родителей более двух миллионов рублей и потратил их на прокачку виртуального персонажа и покупку виртуального оружия в мобильной онлайн-игре. Об этом пишет Baza. «11-летний мальчик подсел на шутер „Standoff 2“. В игре несколько пользователей предложили ему купить оружие для его персонажа. <…> После чего он начал регулярно подворовывать у родителей. В итоге они недосчитались 1,8 миллиона рублей», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Standoff 2 — это мобильная игра в жанре шутер. В игре есть внутренний магазин, где можно тратить реальные деньги на внутриигровую валюту и покупать на них украшения для оружия. Ранее сообщалось, что 14-летний школьник из Москвы украл у матери 2,5 миллиона рублей и потратил на мобильную игру, сообщает Life . Тогда его мама обратилась в полицию.

Школьник из Москвы украл у родителей более двух миллионов рублей и потратил их на прокачку виртуального персонажа и покупку виртуального оружия в мобильной онлайн-игре. Об этом пишет Baza. «11-летний мальчик подсел на шутер „Standoff 2“. В игре несколько пользователей предложили ему купить оружие для его персонажа. <…> После чего он начал регулярно подворовывать у родителей. В итоге они недосчитались 1,8 миллиона рублей», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Standoff 2 — это мобильная игра в жанре шутер. В игре есть внутренний магазин, где можно тратить реальные деньги на внутриигровую валюту и покупать на них украшения для оружия. Ранее сообщалось, что 14-летний школьник из Москвы украл у матери 2,5 миллиона рублей и потратил на мобильную игру, сообщает Life. Тогда его мама обратилась в полицию.