Курганский режиссер ищет актеров для фантастического сериала

Режиссер Михаил Кукушкин из Кургана ищет актеров для съемок в сериале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Режиссер Михаил Кукушкин, родившийся и выросший в Кургане, объявил о кастинге на съемки фантастического сериала. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начинаем кастинг на новый проект! Кинокомпания „Вселенная кино“ ищет актеров на главные роли в фантастический сериал. Съемки запланированы на лето 2023 года. Опыт съемок приветствуется, но можно и без него», — говорится в сообщении. Также он отметил, что иногородним актерам, которые получат роли, будут оплачиваться проезд и проживание.

Для съемок в сериале нужны молодые актеры на главные роли от 16 до 20 лет. Претендентам нужно будет играть красивую и обаятельную девушку Асю, тихого умника Матвея, дерзкого и хитрого Роберта и простого деревенского пацана Ваню.

Ранее URA.RU писало, что продюсер «Неадекватных людей» показал в Кургане кино про медицину, которое вызвало жаркие споры. Режиссер Михаил Кукушкин провел премьерный показ фильма «История болезни».