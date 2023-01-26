Пермяки жалуются на дефицит и дороговизну зеленого лука

27 января 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Большое количество зеленого лука сейчас редко можно встретить на полках магазинов Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU В магазинах Перми наблюдается дефицит зеленого лука. Проблемы также и с его свежестью на прилавках. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали продавцы на одном из районных рынков. Покупатели, оказавшиеся рядом, согласились с этим. «Лука перьями нигде нет почти. А если и есть — то мало и весь пожухлый», — посетовала пермячка. Другие отметили, что стоимость лука тоже оставляет желать лучшего. К примеру, упаковка зеленого лука весом 50 граммов в магазине «Магнит» стоит 45 рублей. То есть, 900 рублей за килограмм. А в магазине «Лента» 50 граммов лука стоит почти 60 рублей. А это уже 1200 рублей за килограмм. Но, стоит отметить, что цена будет ниже, если покупать упаковки размером побольше — 100 и 200 граммов. На Центральном рынке розничная цена зеленого лука 500-700 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2022 год в Пермском крае зафиксирован резкий рост цен на продукты питания. Серьезнее всего подорожал кофе — на 44%.

В магазинах Перми наблюдается дефицит зеленого лука. Проблемы также и с его свежестью на прилавках. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали продавцы на одном из районных рынков. Покупатели, оказавшиеся рядом, согласились с этим. «Лука перьями нигде нет почти. А если и есть — то мало и весь пожухлый», — посетовала пермячка. Другие отметили, что стоимость лука тоже оставляет желать лучшего. К примеру, упаковка зеленого лука весом 50 граммов в магазине «Магнит» стоит 45 рублей. То есть, 900 рублей за килограмм. А в магазине «Лента» 50 граммов лука стоит почти 60 рублей. А это уже 1200 рублей за килограмм. Но, стоит отметить, что цена будет ниже, если покупать упаковки размером побольше — 100 и 200 граммов. На Центральном рынке розничная цена зеленого лука 500-700 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2022 год в Пермском крае зафиксирован резкий рост цен на продукты питания. Серьезнее всего подорожал кофе — на 44%.