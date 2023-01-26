В Екатеринбурге снизили стоимость проезда в электричках

27 января 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Проезд на электричке в пределах Екатеринбурга составит 35 рублей Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в 2023 году будет действовать единый тариф на проезд в электричках по городу — 35 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона. «Сегодня электрички возят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние до 35 километров. Это соответствует четырём тарифным зонам. То есть до сих пор пассажир платил от 35 до 91 рубля в зависимости от протяженности поездки. Например, поездка от станции „Керамик“ до станции „Шувакиш“ (33 километра) обходилась в 91 рубль», — рассказали в департаменте. Теперь стоимость проезда на электричке в пределах города независимо от протяженности поездки составит 35 рублей. Власти предполагают, что эта мера позволит привлечь дополнительно 315 тысяч пассажиров. Для субсидирования перевозчика из областного бюджета выделят дополнительно 26,8 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили праздничный тариф на электроэнергию и тариф выходного дня. Жителей автоматически переведут на одноставочный тариф, при этом показания счетчиков можно передавать также, как и раньше — и за день, и за ночь.

В Екатеринбурге в 2023 году будет действовать единый тариф на проезд в электричках по городу — 35 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона. «Сегодня электрички возят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние до 35 километров. Это соответствует четырём тарифным зонам. То есть до сих пор пассажир платил от 35 до 91 рубля в зависимости от протяженности поездки. Например, поездка от станции „Керамик“ до станции „Шувакиш“ (33 километра) обходилась в 91 рубль», — рассказали в департаменте. Теперь стоимость проезда на электричке в пределах города независимо от протяженности поездки составит 35 рублей. Власти предполагают, что эта мера позволит привлечь дополнительно 315 тысяч пассажиров. Для субсидирования перевозчика из областного бюджета выделят дополнительно 26,8 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили праздничный тариф на электроэнергию и тариф выходного дня. Жителей автоматически переведут на одноставочный тариф, при этом показания счетчиков можно передавать также, как и раньше — и за день, и за ночь.