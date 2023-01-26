Свердловские энергетики анонсировали новые цены на электричество

Итоговая сумма в квитанции за коммунальные услуги в 2023 году не должна превышать показатели прошлого года на 9,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Свердловской области будут платить за электроэнергию по единому тарифу, жителей переведут на него автоматически. Однако все меры социальной поддержки сохраняются. Слова энергетиков с профильного круглого стола передает корреспондент URA.RU.

«В Свердловской области сохраняются и все меры социальной поддержки. В частности, расходы на коммуналку компенсируются одиноко проживающим гражданам и семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если платежи за жилищно-коммунальные услуги превышают 12% от их совокупного дохода», — заявили энергетики. Для одиноко проживающих граждан и семей этот показатель установлен на уровне 22%.

Остальным свердловчанам придется платить с учетом того, где они живут и какие плиты стоят в их жилых домах и квартирах. Для жителей квартир с газовыми плитами единый (одноставочный) тариф составляет 5,15 руб/кВт.ч, дневной тариф — 6,01 руб/кВт.ч., ночной тариф — 2,86 руб/кВт.ч. Для жителей квартир с электроплитами и для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним единый (одноставочный) тариф равен 3,61 руб/кВт.ч, дневной тариф — 4,21 руб/кВт.ч, ночной тариф — 2,00 руб/кВт.ч.

При этом итоговая сумма в квитанции за коммунальные услуги в 2023 году не должна превышать показатели прошлого года на 9,5%. Однако есть исключения в виде муниципалитетов, реализующих масштабные программы модернизации ЖКХ. К таким населенным пунктам относятся Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где рост платежей ограничен 11,1%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловской области отменили праздничный тариф на электроэнергию и тариф выходного дня. Это произошло потому, как уральский регион оставался единственным субъектом РФ, где двуставочные тарифы были ниже на 17,6%, поэтому их пришлось отменять.