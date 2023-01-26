В Тюмени ребенок придумал историю с похищением из-за потерянного телефона

27 января 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Чтобы скрыть пропажу телефона от родных, ребенок сказал, что на него напали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несовершеннолетний житель Тюмени, ранее заявивший о том, что его похитили и ограбили, придумал эту историю, так как боялся рассказать, что потерял телефон. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению семьи мальчика. «На самом деле никакого ограбления, а тем более похищения не было. Мальчишка потерял телефон и боялся признаться. Так и родилась эта история», — рассказал источник URA.RU. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области факт того, что преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершалось, подтвердили. По словам пресс-службы ведомства, в беседе с силовиками ребенок признался, что история с похищением была им выдумана. Однако следователи не стали пояснять причины такого поступка мальчика. Как ранее писало URA.RU, 16 января тюменский подросток заявил о том, что на улице Муравленко неизвестные силой затащили его в машину и увезли на другой конец города. Также мальчик утверждал, что преступники отобрали у него деньги и телефон.

Несовершеннолетний житель Тюмени, ранее заявивший о том, что его похитили и ограбили, придумал эту историю, так как боялся рассказать, что потерял телефон. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению семьи мальчика. «На самом деле никакого ограбления, а тем более похищения не было. Мальчишка потерял телефон и боялся признаться. Так и родилась эта история», — рассказал источник URA.RU. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области факт того, что преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершалось, подтвердили. По словам пресс-службы ведомства, в беседе с силовиками ребенок признался, что история с похищением была им выдумана. Однако следователи не стали пояснять причины такого поступка мальчика. Как ранее писало URA.RU, 16 января тюменский подросток заявил о том, что на улице Муравленко неизвестные силой затащили его в машину и увезли на другой конец города. Также мальчик утверждал, что преступники отобрали у него деньги и телефон.