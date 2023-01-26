26 января 2023

В Челябинской области из-за ДТП заблокирована трасса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, гибдд, дпс
На участке организовано реверсивное движение

На трассе в Чебаркульском районе Челябинской области из-за ДТП остановлено движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона причиной стало столкновение двух легковых автомобилей.

«На 30 километре автодороги Бишкиль- Варламово Чебаркульского района, по предварительным данным Nissan Almera, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC70. Водитель и пассажир Nissan Almera получили травмы, в Volvo травмы получила пассажирка 1972 года рождения. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства. Организовано реверсивное движение», - уточнили в ведомстве.

Ранее на трассе М5 произошла крупная авария из-за уснувшего водителя. В ДТП с участием четырех автомобилей пострадала пассажирка одного из них.

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На трассе в Чебаркульском районе Челябинской области из-за ДТП остановлено движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона причиной стало столкновение двух легковых автомобилей. «На 30 километре автодороги Бишкиль- Варламово Чебаркульского района, по предварительным данным Nissan Almera, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC70. Водитель и пассажир Nissan Almera получили травмы, в Volvo травмы получила пассажирка 1972 года рождения. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства. Организовано реверсивное движение», - уточнили в ведомстве. Ранее на трассе М5 произошла крупная авария из-за уснувшего водителя. В ДТП с участием четырех автомобилей пострадала пассажирка одного из них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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