В Челябинской области из-за ДТП заблокирована трасса. Видео

На трассе в Чебаркульском районе Челябинской области из-за ДТП остановлено движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона причиной стало столкновение двух легковых автомобилей.
«На 30 километре автодороги Бишкиль- Варламово Чебаркульского района, по предварительным данным Nissan Almera, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC70. Водитель и пассажир Nissan Almera получили травмы, в Volvo травмы получила пассажирка 1972 года рождения. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства. Организовано реверсивное движение», - уточнили в ведомстве.
Ранее на трассе М5 произошла крупная авария из-за уснувшего водителя. В ДТП с участием четырех автомобилей пострадала пассажирка одного из них.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».