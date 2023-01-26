В Челябинской области из-за ДТП заблокирована трасса. Видео

27 января 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

На участке организовано реверсивное движение Илья Московец © URA.RU На трассе в Чебаркульском районе Челябинской области из-за ДТП остановлено движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона причиной стало столкновение двух легковых автомобилей. «На 30 километре автодороги Бишкиль- Варламово Чебаркульского района, по предварительным данным Nissan Almera, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC70. Водитель и пассажир Nissan Almera получили травмы, в Volvo травмы получила пассажирка 1972 года рождения. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства. Организовано реверсивное движение», - уточнили в ведомстве. Ранее на трассе М5 произошла крупная авария из-за уснувшего водителя. В ДТП с участием четырех автомобилей пострадала пассажирка одного из них.

На трассе в Чебаркульском районе Челябинской области из-за ДТП остановлено движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона причиной стало столкновение двух легковых автомобилей. «На 30 километре автодороги Бишкиль- Варламово Чебаркульского района, по предварительным данным Nissan Almera, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC70. Водитель и пассажир Nissan Almera получили травмы, в Volvo травмы получила пассажирка 1972 года рождения. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства. Организовано реверсивное движение», - уточнили в ведомстве. Ранее на трассе М5 произошла крупная авария из-за уснувшего водителя. В ДТП с участием четырех автомобилей пострадала пассажирка одного из них.