Песков назвал законными помилования осужденных, вступивших в ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков назвал законным помилование заключенных в ЧВК «Вагнер» Фото:

Помилование заключенных, вступивших в ряды частной военной компании «Вагнер» осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не могу ничего говорить об указах президента [РФ Владимира Путина]. Есть открытые и закрытые [указы]. Все осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Помилование заключенных, вступивших в ряды частной военной компании «Вагнер» осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не могу ничего говорить об указах президента [РФ Владимира Путина]. Есть открытые и закрытые [указы]. Все осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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