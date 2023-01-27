Песков назвал законными помилования осужденных, вступивших в ЧВК «Вагнер»

Дмитрий Песков назвал законным помилование заключенных в ЧВК «Вагнер»
Помилование заключенных, вступивших в ряды частной военной компании «Вагнер» осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не могу ничего говорить об указах президента [РФ Владимира Путина]. Есть открытые и закрытые [указы]. Все осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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