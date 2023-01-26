«Уралхиммаш» поможет Турции в строительстве АЭС

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш, Екатеринбург) получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции “Аккую” в Турции. 12 комплектов уже готовы, сообщил URA.RU директор по производству Уралхиммаша Дмитрий Лагутин.
“Заказ на 24 емкостей СПЗАЗ (системы пассивного залива активной зоны, которые используют для охлаждения в случае серьёзной аварии на АЭС, - прим. ред.) для АЭС “Аккую”. Уже изготовлено и готово к отгрузке 12 комплектов, в работе еще 12. Ориентировочно планируем выполнить весь заказ за три года”, - рассказал Дмитрий Лагутин.
“Уралхиммаш” - одно из немногих предприятий в России, чье оборудование позволяет выпускать такие объемные сосуды — вес одной емкости СПАЗ составляет 55 тонн. Поэтому среди заказчиков предприятия многие крупные компании - курская и кольская атомные электростанции, строящаяся АЭС “Руппур” в Бангладеше, “Куданкулам” в Индии. Сейчас на “Уралхиммаше” производят также части колонны для уренгойского газохимического комплекса.
Емкости СПЗАЗ делают из нержавеющей стали в несколько этапов: сначала из заготовок катают обечайки - элементы конструкции типа обода или барабана, затем несколько обечаек соединяют друг с другом. Параллельно на станке обрабатывают днища - так называют и верхнюю, и нижнюю часть емкости. На всех этапах - рентгеновский контроль, чтобы исключить наличие дефектов на деталях. А после того, как все детали конструкции соединяют между собой, готовую емкость отправляют на финальное гидроиспытание. Только после этого идет очистка сосуда и окраска.
Вся информация о том, как проходило изготовление емкости и результаты испытаний заносятся в паспорт оборудования. Его вместе с запасными деталями грузят в объемный ящик и отправляют заказчику вместе с емкостью.
“Несмотря на то, что многие страны ввели экономические санкции в отношении российских предприятий, мы ничего не потеряли. Сотрудники работают круглосуточно, объем работ вырос”, - добавляет Дмитрий Лагутин.
“Уралхиммаш” является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. В августе 2022 объем заказов на предприятии вырос в два раза.
Емкости СПЗАЗ (система пассивного залива активной зоны) нужны для отвода остаточных тепловыделений в случае серьёзной аварии на реакторе
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Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш, Екатеринбург) получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции “Аккую” в Турции. 12 комплектов уже готовы, сообщил URA.RU директор по производству Уралхиммаша Дмитрий Лагутин. “Заказ на 24 емкостей СПЗАЗ (системы пассивного залива активной зоны, которые используют для охлаждения в случае серьёзной аварии на АЭС, - прим. ред.) для АЭС “Аккую”. Уже изготовлено и готово к отгрузке 12 комплектов, в работе еще 12. Ориентировочно планируем выполнить весь заказ за три года”, - рассказал Дмитрий Лагутин. “Уралхиммаш” - одно из немногих предприятий в России, чье оборудование позволяет выпускать такие объемные сосуды — вес одной емкости СПАЗ составляет 55 тонн. Поэтому среди заказчиков предприятия многие крупные компании - курская и кольская атомные электростанции, строящаяся АЭС “Руппур” в Бангладеше, “Куданкулам” в Индии. Сейчас на “Уралхиммаше” производят также части колонны для уренгойского газохимического комплекса. Емкости СПЗАЗ делают из нержавеющей стали в несколько этапов: сначала из заготовок катают обечайки - элементы конструкции типа обода или барабана, затем несколько обечаек соединяют друг с другом. Параллельно на станке обрабатывают днища - так называют и верхнюю, и нижнюю часть емкости. На всех этапах - рентгеновский контроль, чтобы исключить наличие дефектов на деталях. А после того, как все детали конструкции соединяют между собой, готовую емкость отправляют на финальное гидроиспытание. Только после этого идет очистка сосуда и окраска. Вся информация о том, как проходило изготовление емкости и результаты испытаний заносятся в паспорт оборудования. Его вместе с запасными деталями грузят в объемный ящик и отправляют заказчику вместе с емкостью. “Несмотря на то, что многие страны ввели экономические санкции в отношении российских предприятий, мы ничего не потеряли. Сотрудники работают круглосуточно, объем работ вырос”, - добавляет Дмитрий Лагутин. “Уралхиммаш” является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. В августе 2022 объем заказов на предприятии вырос в два раза.