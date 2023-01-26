26 января 2023

«Уралхиммаш» поможет Турции в строительстве АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Уралхиммаш. Екатеринбург, сварка, сварочные работы, сборка изделия
На "Уралхиммаше" делают важное оборудование для атомных электростанций

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш, Екатеринбург) получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции “Аккую” в Турции. 12 комплектов уже готовы, сообщил URA.RU директор по производству Уралхиммаша Дмитрий Лагутин.

“Заказ на 24 емкостей СПЗАЗ (системы пассивного залива активной зоны, которые используют для охлаждения в случае серьёзной аварии на АЭС, - прим. ред.) для АЭС “Аккую”. Уже изготовлено и готово к отгрузке 12 комплектов, в работе еще 12. Ориентировочно планируем выполнить весь заказ за три года”, - рассказал Дмитрий Лагутин.

“Уралхиммаш” - одно из немногих предприятий в России, чье оборудование позволяет выпускать такие объемные сосуды — вес одной емкости СПАЗ составляет 55 тонн. Поэтому среди заказчиков предприятия многие крупные компании - курская и кольская атомные электростанции, строящаяся АЭС “Руппур” в Бангладеше, “Куданкулам” в Индии. Сейчас на “Уралхиммаше” производят также части колонны для уренгойского газохимического комплекса.

Емкости СПЗАЗ делают из нержавеющей стали в несколько этапов: сначала из заготовок катают обечайки - элементы конструкции типа обода или барабана, затем несколько обечаек соединяют друг с другом. Параллельно на станке обрабатывают днища - так называют и верхнюю, и нижнюю часть емкости. На всех этапах - рентгеновский контроль, чтобы исключить наличие дефектов на деталях. А после того, как все детали конструкции соединяют между собой, готовую емкость отправляют на финальное гидроиспытание. Только после этого идет очистка сосуда и окраска.

Вся информация о том, как проходило изготовление емкости и результаты испытаний заносятся в паспорт оборудования. Его вместе с запасными деталями грузят в объемный ящик и отправляют заказчику вместе с емкостью.

“Несмотря на то, что многие страны ввели экономические санкции в отношении российских предприятий, мы ничего не потеряли. Сотрудники работают круглосуточно, объем работ вырос”, - добавляет Дмитрий Лагутин.

“Уралхиммаш” является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. В августе 2022 объем заказов на предприятии вырос в два раза.

Уралхиммаш. Екатеринбург, деталь, металлургия, изделие, завод, емкость спзаз, цех обработки высоким давлением
Емкости СПЗАЗ (система пассивного залива активной зоны) нужны для отвода остаточных тепловыделений в случае серьёзной аварии на реакторе
Владимир Жабриков © URA.RU
Уралхиммаш. Екатеринбург, уралхиммаш, сборка изделия, цех обработки высоким давлением
Днища для емкостей делают в форме полусфер
Владимир Жабриков © URA.RU
Уралхиммаш. Екатеринбург, уралхиммаш, уральский завод химического машиностроения
Некоторые сотрудники предприятия работают в круглосуточном режиме, так как увеличился объем заказов
Владимир Жабриков © URA.RU
Уралхиммаш. Екатеринбург, уралхиммаш, уральский завод химического машиностроения, сборка изделия, цех обработки высоким давлением
Вес одной емкости достигает 55 тонн
Владимир Жабриков © URA.RU
Уралхиммаш. Екатеринбург, промышленность, промышленное предприятие, завод, обечайка, цех обработки высоким давлением
В России немного предприятий, у которых есть возможность производить тяжелые конструкции для атомныъ электростанций
Владимир Жабриков © URA.RU
Уралхиммаш. Екатеринбург, сварка, деталь, сварщик, сварочные работы, завод, рабочий
На предприятии в основном работают мужчины, но есть и женщины - машинисты кранов
Владимир Жабриков © URA.RU
Уралхиммаш. Екатеринбург, металлургия, уралхиммаш, завод, прокат, цех обработки высоким давлением
Среди заказчиков "Уралхиммаша" многие крупные компании, в том числе, из Индии и Бангладеша
Владимир Жабриков © URA.RU
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Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш, Екатеринбург) получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции “Аккую” в Турции. 12 комплектов уже готовы, сообщил URA.RU директор по производству Уралхиммаша Дмитрий Лагутин. “Заказ на 24 емкостей СПЗАЗ (системы пассивного залива активной зоны, которые используют для охлаждения в случае серьёзной аварии на АЭС, - прим. ред.) для АЭС “Аккую”. Уже изготовлено и готово к отгрузке 12 комплектов, в работе еще 12. Ориентировочно планируем выполнить весь заказ за три года”, - рассказал Дмитрий Лагутин. “Уралхиммаш” - одно из немногих предприятий в России, чье оборудование позволяет выпускать такие объемные сосуды — вес одной емкости СПАЗ составляет 55 тонн. Поэтому среди заказчиков предприятия многие крупные компании - курская и кольская атомные электростанции, строящаяся АЭС “Руппур” в Бангладеше, “Куданкулам” в Индии. Сейчас на “Уралхиммаше” производят также части колонны для уренгойского газохимического комплекса. Емкости СПЗАЗ делают из нержавеющей стали в несколько этапов: сначала из заготовок катают обечайки - элементы конструкции типа обода или барабана, затем несколько обечаек соединяют друг с другом. Параллельно на станке обрабатывают днища - так называют и верхнюю, и нижнюю часть емкости. На всех этапах - рентгеновский контроль, чтобы исключить наличие дефектов на деталях. А после того, как все детали конструкции соединяют между собой, готовую емкость отправляют на финальное гидроиспытание. Только после этого идет очистка сосуда и окраска. Вся информация о том, как проходило изготовление емкости и результаты испытаний заносятся в паспорт оборудования. Его вместе с запасными деталями грузят в объемный ящик и отправляют заказчику вместе с емкостью. “Несмотря на то, что многие страны ввели экономические санкции в отношении российских предприятий, мы ничего не потеряли. Сотрудники работают круглосуточно, объем работ вырос”, - добавляет Дмитрий Лагутин. “Уралхиммаш” является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. В августе 2022 объем заказов на предприятии вырос в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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