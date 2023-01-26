26 января 2023

Топ-чиновница усилит тюменский совет по важному проекту Кремля

Руководитель центра занятости Тюменской области войдет в состав совета по масштабному идеологическому проекту «Движение первых»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, маникюр, ногти, рука чиновницы, планшет
Руководитель ЦЗС Тюменской области Оксана Астафьева вошла в состав совета по проекту РДДМ Фото:

В состав тюменского совета по развитию идеологического движения детей и молодежи «Движение первых» вошла руководитель центра занятости населения Тюменской области Оксана Астафьева. Усилить совет ее лично попросил губернатор Моор. Информацию об этом URA.RU сообщи источник, близкий к правительству региона.

«В совете ведь по большей части общественники, студенты, активисты. В общую картину Астафьева немного не вписывается, но, очевидно, усиливает совет. Список согласовывался с Моором. Инициатива внести в него Астафьеву поступила из правительства региона», — поделился источник.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства, а также в центр занятости населения. Ответы на них ожидаются.

Оксана Астафьева имеет спорную репутацию среди подчиненных. Ранее URA.RU сообщало, как после многочисленных жалоб сотрудников на огромный объем работы, чиновница получила выговор от департамента труда и занятости региона.

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В состав тюменского совета по развитию идеологического движения детей и молодежи «Движение первых» вошла руководитель центра занятости населения Тюменской области Оксана Астафьева. Усилить совет ее лично попросил губернатор Моор. Информацию об этом URA.RU сообщи источник, близкий к правительству региона. «В совете ведь по большей части общественники, студенты, активисты. В общую картину Астафьева немного не вписывается, но, очевидно, усиливает совет. Список согласовывался с Моором. Инициатива внести в него Астафьеву поступила из правительства региона», — поделился источник. Агентство направило запрос в информационный центр правительства, а также в центр занятости населения. Ответы на них ожидаются. Оксана Астафьева имеет спорную репутацию среди подчиненных. Ранее URA.RU сообщало, как после многочисленных жалоб сотрудников на огромный объем работы, чиновница получила выговор от департамента труда и занятости региона.
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