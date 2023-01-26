Челябинцам предлагают подписать военный контракт для службы в Калининграде

Кандидатам предлагают большой выбор вакансий Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинской области предлагают подписать военный контракт и отправиться служить в Калининград. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, для соискателей открыт целый ряд вакансий.

«Открыт набор в военную часть№ 20336 (Западный военный округ, Калининград). Вакантные должности: водитель, водитель-электрик, водитель-крановщик, номер расчёта, наводчик, химик-доземетрист, радиотелеграфист, фельдшер, пулемётчик номер расчета-повар. Денежное довольствие от 35 тысяч рублей», - говорится в объявлении.

Для подписания контракта кандидаты не должны иметь отклонений по здоровью, вредных привычек и судимости. Образование должно быть среднее-профессиональное. После школы подписать контракт можно только пройдя срочную службу.

Успешные кандидаты получают стабильную заработную плату, которая будет увеличиваться за счет различных надбавок. При заключении контракта кандидату единоразово выплатят 195 тысяч рублей. Также он будет ежегодно получать по 20 тысяч рублей в качестве матпомощи.

Ранее челябинцев приглашали служить в Трехгорный. В городе находится база хранения артиллерийского вооружения, и туда требовались сотрудники. На первичных должностях заработная плата составляет 40 тысяч рублей.