26 января 2023
25 января 2023

Большая часть жителей ЯНАО готова запретить себе выдачу кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО готовы отказаться от кредитов Фото:

Семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.

«Центробанк сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому жители ЯНАО смогут на портале госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить случаи мошенничества. Сегодня инициативу Центробанка одобряют 7 из 10 жителей ЯНАО», — говорится в сообщении.

В опросе принимало участие экономически активное население региона. При этом отмечается, что 6% опрошенных не поддерживают такую инициативу. «Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан», — приводят цитату аналитики.

Сейчас законопроект находится в Госдуме на рассмотрении «Единой России». Авторами инициативы является глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, заместитель председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Антон Гетта и первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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Семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «Центробанк сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому жители ЯНАО смогут на портале госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить случаи мошенничества. Сегодня инициативу Центробанка одобряют 7 из 10 жителей ЯНАО», — говорится в сообщении. В опросе принимало участие экономически активное население региона. При этом отмечается, что 6% опрошенных не поддерживают такую инициативу. «Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан», — приводят цитату аналитики. Сейчас законопроект находится в Госдуме на рассмотрении «Единой России». Авторами инициативы является глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, заместитель председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Антон Гетта и первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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