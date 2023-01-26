Большая часть жителей ЯНАО готова запретить себе выдачу кредитов

27 января 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО готовы отказаться от кредитов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «Центробанк сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому жители ЯНАО смогут на портале госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить случаи мошенничества. Сегодня инициативу Центробанка одобряют 7 из 10 жителей ЯНАО», — говорится в сообщении. В опросе принимало участие экономически активное население региона. При этом отмечается, что 6% опрошенных не поддерживают такую инициативу. «Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан», — приводят цитату аналитики. Сейчас законопроект находится в Госдуме на рассмотрении «Единой России». Авторами инициативы является глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, заместитель председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Антон Гетта и первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «Центробанк сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому жители ЯНАО смогут на портале госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить случаи мошенничества. Сегодня инициативу Центробанка одобряют 7 из 10 жителей ЯНАО», — говорится в сообщении. В опросе принимало участие экономически активное население региона. При этом отмечается, что 6% опрошенных не поддерживают такую инициативу. «Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан», — приводят цитату аналитики. Сейчас законопроект находится в Госдуме на рассмотрении «Единой России». Авторами инициативы является глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, заместитель председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Антон Гетта и первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.