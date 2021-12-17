В Госдуме хотят ввести добровольный запрет на кредиты для россиян

17 декабря 2021 в 18:57 Размер текста - 17 +

Ограничения помогут защитить граждан от нелегального кредитования Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет на кредит» для россиян. Это поможет в борьбе с мошенничеством. Об этом сообщил соавтор законопроекта, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Любой гражданин, опасаясь мошеннических операций, сможет установить добровольный запрет на выдачу ему кредита или займа. Сделать это можно будет в банке (лично или через сайт), МФЦ или через портал Госуслуги. И в случае, если во время действия запрета лицу был выдан кредит — он вправе от него отказаться и не платить», — написал в своем telegram-канале Владимир Гутенев. Изменения защитят россиян от мошенников и нелегального кредитования. По его словам, законопроект находится на рассмотрении «Единой России» в Госдуме. Авторами инициативы помимо Гутенева выступили зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта и первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении выдачи кредитов. Центробанк теперь сможет устанавливать максимально допустимую долю кредитов, которые выдают банки и микрофинансовые организации. Ограничения будут устанавливать с учетом долговой нагрузки, срока и суммы кредита. Нововведения не коснутся ипотеки, кредитов на предпринимательство и покупку автомобиля, участия в долевом строительстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет на кредит» для россиян. Это поможет в борьбе с мошенничеством. Об этом сообщил соавтор законопроекта, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Любой гражданин, опасаясь мошеннических операций, сможет установить добровольный запрет на выдачу ему кредита или займа. Сделать это можно будет в банке (лично или через сайт), МФЦ или через портал Госуслуги. И в случае, если во время действия запрета лицу был выдан кредит — он вправе от него отказаться и не платить», — написал в своем telegram-канале Владимир Гутенев. Изменения защитят россиян от мошенников и нелегального кредитования. По его словам, законопроект находится на рассмотрении «Единой России» в Госдуме. Авторами инициативы помимо Гутенева выступили зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта и первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении выдачи кредитов. Центробанк теперь сможет устанавливать максимально допустимую долю кредитов, которые выдают банки и микрофинансовые организации. Ограничения будут устанавливать с учетом долговой нагрузки, срока и суммы кредита. Нововведения не коснутся ипотеки, кредитов на предпринимательство и покупку автомобиля, участия в долевом строительстве.