В Челябинской области произошло массовое смертельное ДТП. Видео

В Увельском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, причиной послужил снегопад.
«По предварительным данным на 70 км автодороги Челябинск – Троицк Увельского района "Лада Гранта" во избежание столкновения с попутным автомобилем, выехала на встречную полосу. Произошло столкновение со встречной "Лада Веста", встречным грузовым "Мерседес" и попутным грузовым "Вольво" с полуприцепом», - уточнили в ведомстве.
Причиной послужил снегопад, выезд на встречную полосу был разрешен. Водители "Лада Веста" и "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте. Два пассажира "Лада Веста" и три «Лада Гранта» доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Из них двое детей по три и восемь лет.
Ранее в Челябинской области из-за ДТП остановилось движение. Причиной стало столкновение двух легковых автомобилей.
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