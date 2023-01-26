В Челябинской области произошло массовое смертельное ДТП. Видео

27 января 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Водители двух легковых автомобилей скончались на месте Вадим Ахметов © URA.RU В Увельском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, причиной послужил снегопад. «По предварительным данным на 70 км автодороги Челябинск – Троицк Увельского района "Лада Гранта" во избежание столкновения с попутным автомобилем, выехала на встречную полосу. Произошло столкновение со встречной "Лада Веста", встречным грузовым "Мерседес" и попутным грузовым "Вольво" с полуприцепом», - уточнили в ведомстве. Причиной послужил снегопад, выезд на встречную полосу был разрешен. Водители "Лада Веста" и "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте. Два пассажира "Лада Веста" и три «Лада Гранта» доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Из них двое детей по три и восемь лет. Ранее в Челябинской области из-за ДТП остановилось движение. Причиной стало столкновение двух легковых автомобилей.

В Увельском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, причиной послужил снегопад. «По предварительным данным на 70 км автодороги Челябинск – Троицк Увельского района "Лада Гранта" во избежание столкновения с попутным автомобилем, выехала на встречную полосу. Произошло столкновение со встречной "Лада Веста", встречным грузовым "Мерседес" и попутным грузовым "Вольво" с полуприцепом», - уточнили в ведомстве. Причиной послужил снегопад, выезд на встречную полосу был разрешен. Водители "Лада Веста" и "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте. Два пассажира "Лада Веста" и три «Лада Гранта» доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Из них двое детей по три и восемь лет. Ранее в Челябинской области из-за ДТП остановилось движение. Причиной стало столкновение двух легковых автомобилей.