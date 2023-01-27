В Свердловской области борщевой набор подешевел на 37%

Стоимость «борщевого набора» в Свердловской области в январе 2023 года оказалась на 37% ниже, чем в январе прошлого года. Она составила 121,63 рубля, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«По данным Свердловскстата на конец января общая стоимость овощей, взятых по килограмму, составляет 121 рубль 63 копейки. Годом ранее за аналогичный набор продуктов покупатели платили 194 рубля 08 копеек. Снижение стоимости „борщевого набора“ за год составило более 72 рублей», — рассказали в департаменте.
Так, средняя стоимость картофеля сейчас составляет 28,28 рублей, свёклы – 31,27, моркови – 36,07, капусты – 26,01. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге также снизилась стоимость проезда в электричке в пределах города.
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