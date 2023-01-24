В Екатеринбурге выставили на торги имущество скандальной столовой «Золушка»

25 января 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Мэрия выставила на продажу часть здания на Байкальской, 38, где располагалась "Золушка" Анна Майорова © URA.RU Администрация Екатеринбурга объявила торги по продаже имущества школьно-базовой столовой «Золушка», которая находится в стадии банкротства. Начальная цена имущества — 28,7 млн рублей, следует из сообщения на официальном городском портале. «...Проведение открытых торгов по продаже имущества, принадлежащего ЕМУП ШБС „Золушка“, находящемуся в стадии банкротства, в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — говорится в сообщении. На продажу выставили три этажа и подвал по адресу: улица Байкальская, 38, общей площадью 913 квадратных метров. Начальная цена — 28,7 млн рублей. Аукцион состоится 27 февраля. ЕМУП «Золушка» до 2019 года занимало до 20% рынка школьного питания. Предприятие «прославилось» многочисленными случаями отравлений детей продуктами, поставляемыми в школьные столовые. В октябре 2018 года замдиректора Елену Третьякову избили, а затем уволили после того, как она рассказала журналистам о коррупции в учреждении. Затем происходящим на предприятии заинтересовались силовики, а в конце 2018 года городские власти объявили о реорганизации ЕМУП. В марте 2019 года суд Ленинского района постановил ликвидировать ЕМУП «Золушка», тогда мэрия намеревалась опротестовать решение. Считалось, что МУП контролировал бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов, уволенный после конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым вокруг выборов в гордуму 2018 года. Скандалы с отравлением детей стали для этого хорошим поводом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Екатеринбурга объявила торги по продаже имущества школьно-базовой столовой «Золушка», которая находится в стадии банкротства. Начальная цена имущества — 28,7 млн рублей, следует из сообщения на официальном городском портале. «...Проведение открытых торгов по продаже имущества, принадлежащего ЕМУП ШБС „Золушка“, находящемуся в стадии банкротства, в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — говорится в сообщении. На продажу выставили три этажа и подвал по адресу: улица Байкальская, 38, общей площадью 913 квадратных метров. Начальная цена — 28,7 млн рублей. Аукцион состоится 27 февраля. ЕМУП «Золушка» до 2019 года занимало до 20% рынка школьного питания. Предприятие «прославилось» многочисленными случаями отравлений детей продуктами, поставляемыми в школьные столовые. В октябре 2018 года замдиректора Елену Третьякову избили, а затем уволили после того, как она рассказала журналистам о коррупции в учреждении. Затем происходящим на предприятии заинтересовались силовики, а в конце 2018 года городские власти объявили о реорганизации ЕМУП. В марте 2019 года суд Ленинского района постановил ликвидировать ЕМУП «Золушка», тогда мэрия намеревалась опротестовать решение. Считалось, что МУП контролировал бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов, уволенный после конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым вокруг выборов в гордуму 2018 года. Скандалы с отравлением детей стали для этого хорошим поводом.