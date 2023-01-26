Жители Челябинской области стали брать меньше ипотечных займов

27 января 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

С января по ноябрь 2022 года жителям столицы Южного Урала было выдано 34 тысячи ипотечных займов Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2022 по сравнению с 2021 годом количество выданных ипотечных займов снизилось на 30%. С января по ноябрь 2022 года жителям столицы Южного Урала было выдано 34 тысячи ипотечных кредитов, включая займы на приобретение жилья в других регионах, сообщил руководитель направления «Развитие жилищной сферы» «ДОМ.РФ» Илья Иванов «С января по ноябрь 2022 года жителям столицы Южного Урала было выдано 34 тысячи ипотечных займов на сумму 79 млрд рублей. Это на 30% меньше по сравнению с 2021 годом», — сообщил Иванов. В октябре 2022 года банки начали отказывать челябинцам в выдаче ипотечных кредитов. По мнению экспертов, это связано с тем, что в это время многие предприятия претерпевали изменения из-за санкций, показывая меньшие доходы.

В Челябинской области в 2022 по сравнению с 2021 годом количество выданных ипотечных займов снизилось на 30%. С января по ноябрь 2022 года жителям столицы Южного Урала было выдано 34 тысячи ипотечных кредитов, включая займы на приобретение жилья в других регионах, сообщил руководитель направления «Развитие жилищной сферы» «ДОМ.РФ» Илья Иванов «С января по ноябрь 2022 года жителям столицы Южного Урала было выдано 34 тысячи ипотечных займов на сумму 79 млрд рублей. Это на 30% меньше по сравнению с 2021 годом», — сообщил Иванов. В октябре 2022 года банки начали отказывать челябинцам в выдаче ипотечных кредитов. По мнению экспертов, это связано с тем, что в это время многие предприятия претерпевали изменения из-за санкций, показывая меньшие доходы.