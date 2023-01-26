26 января 2023
25 января 2023

Жители ЯНАО хвастаются низкими ценами на топливо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, заправка, топливо, азс, бензин
Жители ЯНАО показали цены на бензин Фото:

Жители городов ЯНАО хвастаются низкой стоимостью топлива. Ямальцы выкладывают фотографии с ценами, которые удивляют пользователей соцсетей.

«Цены на бензин в Тарко-Сале», — написал Тимур Азизов, приложив фото. «Это цена в Губкинском 19 января», — добавил Артур Шаманов. «Вот поселок Тазовский», — отметил Алексей Морозов. «Это в России?» — удивился Вадим Пушнин.

Так, стоимость топлива АИ-95 в Тарко-Сале составляет 34,75 рубля. В Губкинском — 34,20, а в Тазовском 36,20.

Ранее сообщалось, что Ямал попал в число лидеров среди регионов с самой низкой ценой на дизельное топливо. На зарплату житель региона может купить 1739 литров солярки.

Цена на бензин в Тарко-Сале
Фото:
Губкинский
Фото:
Тазовский
Фото:

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Жители городов ЯНАО хвастаются низкой стоимостью топлива. Ямальцы выкладывают фотографии с ценами, которые удивляют пользователей соцсетей. «Цены на бензин в Тарко-Сале», — написал Тимур Азизов, приложив фото. «Это цена в Губкинском 19 января», — добавил Артур Шаманов. «Вот поселок Тазовский», — отметил Алексей Морозов. «Это в России?» — удивился Вадим Пушнин. Так, стоимость топлива АИ-95 в Тарко-Сале составляет 34,75 рубля. В Губкинском — 34,20, а в Тазовском 36,20. Ранее сообщалось, что Ямал попал в число лидеров среди регионов с самой низкой ценой на дизельное топливо. На зарплату житель региона может купить 1739 литров солярки.
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