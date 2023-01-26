Жители ЯНАО хвастаются низкими ценами на топливо. Фото

27 января 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО показали цены на бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители городов ЯНАО хвастаются низкой стоимостью топлива. Ямальцы выкладывают фотографии с ценами, которые удивляют пользователей соцсетей. «Цены на бензин в Тарко-Сале», — написал Тимур Азизов, приложив фото. «Это цена в Губкинском 19 января», — добавил Артур Шаманов. «Вот поселок Тазовский», — отметил Алексей Морозов. «Это в России?» — удивился Вадим Пушнин. Так, стоимость топлива АИ-95 в Тарко-Сале составляет 34,75 рубля. В Губкинском — 34,20, а в Тазовском 36,20. Ранее сообщалось, что Ямал попал в число лидеров среди регионов с самой низкой ценой на дизельное топливо. На зарплату житель региона может купить 1739 литров солярки. Цена на бензин в Тарко-Сале Фото: Тимур Азизов Губкинский Фото: Тимур Азизов Тазовский Фото: Тимур Азизов

Жители городов ЯНАО хвастаются низкой стоимостью топлива. Ямальцы выкладывают фотографии с ценами, которые удивляют пользователей соцсетей. «Цены на бензин в Тарко-Сале», — написал Тимур Азизов, приложив фото. «Это цена в Губкинском 19 января», — добавил Артур Шаманов. «Вот поселок Тазовский», — отметил Алексей Морозов. «Это в России?» — удивился Вадим Пушнин. Так, стоимость топлива АИ-95 в Тарко-Сале составляет 34,75 рубля. В Губкинском — 34,20, а в Тазовском 36,20. Ранее сообщалось, что Ямал попал в число лидеров среди регионов с самой низкой ценой на дизельное топливо. На зарплату житель региона может купить 1739 литров солярки.