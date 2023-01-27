ВС РФ пресекли перевозку вооружения НАТО на Украине

Российская армия нарушила работу предприятий по ремонту и восстановлению украинской техники, в результате чего сорвала поставки западного оружия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.
«26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в Минобороны РФ.
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