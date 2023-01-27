ВС РФ пресекли перевозку вооружения НАТО на Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Военные РФ атаковали ракетами объекты энергетики Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нарушила работу предприятий по ремонту и восстановлению украинской техники, в результате чего сорвала поставки западного оружия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.

«26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в Минобороны РФ.

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Российская армия нарушила работу предприятий по ремонту и восстановлению украинской техники, в результате чего сорвала поставки западного оружия ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга. «26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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