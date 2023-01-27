Военный эксперт назвал слабую точку западных танков

Военный эксперт Тимошенко: западные танки объединяет слабая броня кормы

28 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

37-милиметровые пушки могут пробить корму танков Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams объединяет слабая броня в задней части корпуса машины. Об этом URA.RU рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Корма слабая практически у всех. Это их объединяет. Если ты начинаешь проектировать машину, то где-то нужно выбрать центр масс. Если она будет клевать носом — плохо, если она будет садиться на хвост — тоже плохо, значит компановку надо как-то балансировать. А что нужно в первую очередь прикрыть броней? Желательно, боевой отсек, где сидит экипаж. Это башня, боекомплект и механик-водитель. Вот и получается, что прикрывается лоб, по мере сил борта башни и борта корпуса», — сказал Михаил Тимошенко. Специалисты говорят, что задняя броня немецких Leopard может быть пробита оружием, которое устанавливается на боевые машины пехоты, добавил эксперт. «Мы можем брать „Леопарды“ на дистанции меньше километра. В борт — с дистанции гораздо большей, хотя и они защищены неплохо. Там есть элемент навесной брони. Утверждают, что из 37-мм пушки, которая у нас стоит на боевых машинах пехоты, их можно поразить в корму», — объяснил он. Ранее стало известно, что Украина получит немецкие танки Leopard 2 и американские M1 Abrams. Британская газета Daily Mirror передала информацию о том, что Великобритания отправит на Украину вместе с танками Challenger 2 боевые вертолеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams объединяет слабая броня в задней части корпуса машины. Об этом URA.RU рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Корма слабая практически у всех. Это их объединяет. Если ты начинаешь проектировать машину, то где-то нужно выбрать центр масс. Если она будет клевать носом — плохо, если она будет садиться на хвост — тоже плохо, значит компановку надо как-то балансировать. А что нужно в первую очередь прикрыть броней? Желательно, боевой отсек, где сидит экипаж. Это башня, боекомплект и механик-водитель. Вот и получается, что прикрывается лоб, по мере сил борта башни и борта корпуса», — сказал Михаил Тимошенко. Специалисты говорят, что задняя броня немецких Leopard может быть пробита оружием, которое устанавливается на боевые машины пехоты, добавил эксперт. «Мы можем брать „Леопарды“ на дистанции меньше километра. В борт — с дистанции гораздо большей, хотя и они защищены неплохо. Там есть элемент навесной брони. Утверждают, что из 37-мм пушки, которая у нас стоит на боевых машинах пехоты, их можно поразить в корму», — объяснил он. Ранее стало известно, что Украина получит немецкие танки Leopard 2 и американские M1 Abrams. Британская газета Daily Mirror передала информацию о том, что Великобритания отправит на Украину вместе с танками Challenger 2 боевые вертолеты.