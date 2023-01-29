Чиновники департамента имущества в ЯНАО оккупировали избирком

В новом составе участковой комиссии Ноябрьска (ЯНАО) назначили председателя, заместителя и секретаря, которые также являются сотрудниками департамента имущественных отношений. Об этом сообщается на сайте ТИК города.
«Состоялось первое организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 738 со сроком полномочий 2023—2028 гг. По итогам состоявшихся в ходе заседания выборов путем тайного голосования были избраны: на должность заместителя председателя УИК Ксения Хрупало; на должность секретаря УИК Екатерина Алексеева», — говорится в сообщении.
Председателем комиссии назначили Марину Гармаш — начальника отдела в департаменте имущественных отношений администрации Ноябрьска. Хрупало занимает пост ведущего документоведа в департаменте имущественных отношений. Алексеева является главным специалистом в упомянутом департаменте.
Ранее URA.RU сообщало, что члены избиркома Анатолий Гайдар и Елена Короткая досрочно прекратили полномочия. Они также работают в департаменте имущественных отношений.
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В новом составе участковой комиссии Ноябрьска (ЯНАО) назначили председателя, заместителя и секретаря, которые также являются сотрудниками департамента имущественных отношений. Об этом сообщается на сайте ТИК города. «Состоялось первое организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 738 со сроком полномочий 2023—2028 гг. По итогам состоявшихся в ходе заседания выборов путем тайного голосования были избраны: на должность заместителя председателя УИК Ксения Хрупало; на должность секретаря УИК Екатерина Алексеева», — говорится в сообщении. Председателем комиссии назначили Марину Гармаш — начальника отдела в департаменте имущественных отношений администрации Ноябрьска. Хрупало занимает пост ведущего документоведа в департаменте имущественных отношений. Алексеева является главным специалистом в упомянутом департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что члены избиркома Анатолий Гайдар и Елена Короткая досрочно прекратили полномочия. Они также работают в департаменте имущественных отношений.