Чиновники департамента имущества в ЯНАО оккупировали избирком

Избирком Ноябрьска в новый состав включил чиновников из департамента имущественных отношений

В Ноябрьске сформировали новый состав участковой комиссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В новом составе участковой комиссии Ноябрьска (ЯНАО) назначили председателя, заместителя и секретаря, которые также являются сотрудниками департамента имущественных отношений. Об этом сообщается на сайте ТИК города.

«Состоялось первое организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 738 со сроком полномочий 2023—2028 гг. По итогам состоявшихся в ходе заседания выборов путем тайного голосования были избраны: на должность заместителя председателя УИК Ксения Хрупало; на должность секретаря УИК Екатерина Алексеева», — говорится в сообщении.

Председателем комиссии назначили Марину Гармаш — начальника отдела в департаменте имущественных отношений администрации Ноябрьска. Хрупало занимает пост ведущего документоведа в департаменте имущественных отношений. Алексеева является главным специалистом в упомянутом департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что члены избиркома Анатолий Гайдар и Елена Короткая досрочно прекратили полномочия. Они также работают в департаменте имущественных отношений.