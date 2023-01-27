США открестились от участия в конфликте на Украине

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Соединенные Штаты Америки. США, белый дом, вашингтон, американцы, washington
В Белом доме заявили, что не участвуют в конфликте на Украине
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не намерены участвовать в российско-украинском конфликте, потому что это не их дело. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала. 

«Это конфликт России и Украины. Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины», — заявил Джон Кирби в ходе своего выступления. Его трансляция велась на телеканале CNN.

Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли о том, что Запад, в том числе и США, принимают участие в конфликте на Украине. В частности, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что об этом говорит активная военная помощь Киеву, и недавнее решение о поставках танков, сообщает «Национальная служба новостей». 

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США не намерены участвовать в российско-украинском конфликте, потому что это не их дело. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала.  «Это конфликт России и Украины. Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины», — заявил Джон Кирби в ходе своего выступления. Его трансляция велась на телеканале CNN. Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли о том, что Запад, в том числе и США, принимают участие в конфликте на Украине. В частности, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что об этом говорит активная военная помощь Киеву, и недавнее решение о поставках танков, сообщает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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