США открестились от участия в конфликте на Украине

27 января 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

В Белом доме заявили, что не участвуют в конфликте на Украине Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не намерены участвовать в российско-украинском конфликте, потому что это не их дело. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала. «Это конфликт России и Украины. Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины», — заявил Джон Кирби в ходе своего выступления. Его трансляция велась на телеканале CNN. Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли о том, что Запад, в том числе и США, принимают участие в конфликте на Украине. В частности, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что об этом говорит активная военная помощь Киеву, и недавнее решение о поставках танков, сообщает «Национальная служба новостей».

США не намерены участвовать в российско-украинском конфликте, потому что это не их дело. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала. «Это конфликт России и Украины. Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины», — заявил Джон Кирби в ходе своего выступления. Его трансляция велась на телеканале CNN. Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли о том, что Запад, в том числе и США, принимают участие в конфликте на Украине. В частности, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что об этом говорит активная военная помощь Киеву, и недавнее решение о поставках танков, сообщает «Национальная служба новостей».