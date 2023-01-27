США открестились от участия в конфликте на Украине

США не намерены участвовать в российско-украинском конфликте, потому что это не их дело. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала.
«Это конфликт России и Украины. Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины», — заявил Джон Кирби в ходе своего выступления. Его трансляция велась на телеканале CNN.
Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли о том, что Запад, в том числе и США, принимают участие в конфликте на Украине. В частности, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что об этом говорит активная военная помощь Киеву, и недавнее решение о поставках танков, сообщает «Национальная служба новостей».
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