Экс-член ООН назвал неожиданные последствия победы России в спецоперации

Экс-член ООН Никулин: благодаря победе России в СВО, Китай вернет Тайвань

29 января 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

США боятся потерять зону влияния, считает Игорь Никулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в спецоперации на Украине подтолкнет Китай к разрешению вопроса с Тайванем. Таким образом США потеряют зону влияния, где сосредоточено основное производство транзитов и микрочипов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Если Россия побеждает на Украине, то для того же Китая это будет сигналом, что надо брать Тайвань и немедленно. А там все производство транзисторов, микрочипов и тому подобное. Вся элементная база для всей электроники в мире. То есть потерять это американцы не могут», — объяснил Игорь Никулин. Собеседник агентства подчеркнул, что за ситуацией на Украине сейчас следит весь мир. «Для США это вопрос принципиальный. Для них это покушение на их мировой порядок, который они установили 30 лет назад. Если Россия побеждает, то это будет сигнал. На нас же весь мир смотрит. 85% населения земного шара санкции не поддержало, как и страны, которые представляют это население. Они сейчас смотрят, чем все закончится», — отметил он. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ход проведения специальной военной операции показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия для затягивания конфликта. Ситуация на Украине — следствие тщательной подготовки США к прокси-войне против РФ, чтобы помешать установлению многополярной мировой системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победа России в спецоперации на Украине подтолкнет Китай к разрешению вопроса с Тайванем. Таким образом США потеряют зону влияния, где сосредоточено основное производство транзитов и микрочипов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Если Россия побеждает на Украине, то для того же Китая это будет сигналом, что надо брать Тайвань и немедленно. А там все производство транзисторов, микрочипов и тому подобное. Вся элементная база для всей электроники в мире. То есть потерять это американцы не могут», — объяснил Игорь Никулин. Собеседник агентства подчеркнул, что за ситуацией на Украине сейчас следит весь мир. «Для США это вопрос принципиальный. Для них это покушение на их мировой порядок, который они установили 30 лет назад. Если Россия побеждает, то это будет сигнал. На нас же весь мир смотрит. 85% населения земного шара санкции не поддержало, как и страны, которые представляют это население. Они сейчас смотрят, чем все закончится», — отметил он. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ход проведения специальной военной операции показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия для затягивания конфликта. Ситуация на Украине — следствие тщательной подготовки США к прокси-войне против РФ, чтобы помешать установлению многополярной мировой системы.