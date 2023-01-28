Иммунолог предрек второй всплеск заболеваемости гриппа в РФ

Иммунолог Крючков: второй всплеск заболеваемости вирусом гриппа будет сильнее первого

29 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Второй всплеск гриппа будет мощнее первого Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 В России набирает обороты второй всплеск заболеваемости вирусом гриппа, который будет сильнее первого. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Он не то, чтобы будет, он уже происходит. Это не волна, а всплеск. Это обычная картина сезона гриппа. У ковида похожая история. С ноября происходит нарастание заболеваемости с пиками во второй половине декабря. Далее очень стремительное снижение, в том числе, за счет статистического эффекта. Люди разъезжаются из городов. Это как раз новогодние каникулы. Далее со второй декады января начинается резкий рост с пиками уже в феврале. Потом более плавный спад, и к концу марта ситуация стабилизируется», — заявил Николай Крючков. Как объяснил иммунолог, второй всплеск будет мощнее первого. «Начальный всплеск не успевает быть большим. Он, как правило, маловыражен. Основной удар приходится на январь—февраль и начало марта даже в легкие сезоны. Второй всплеск после новогодних праздников он максимальный всегда. Он будет выше чем-то, что мы видели в декабре», — уточнил специалист. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что в нынешний эпидемический сезон против вируса гриппа врачи используют большее количество лекарств, чем раньше. Также возросли шансы на появление хронических заболеваний после вируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России набирает обороты второй всплеск заболеваемости вирусом гриппа, который будет сильнее первого. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Он не то, чтобы будет, он уже происходит. Это не волна, а всплеск. Это обычная картина сезона гриппа. У ковида похожая история. С ноября происходит нарастание заболеваемости с пиками во второй половине декабря. Далее очень стремительное снижение, в том числе, за счет статистического эффекта. Люди разъезжаются из городов. Это как раз новогодние каникулы. Далее со второй декады января начинается резкий рост с пиками уже в феврале. Потом более плавный спад, и к концу марта ситуация стабилизируется», — заявил Николай Крючков. Как объяснил иммунолог, второй всплеск будет мощнее первого. «Начальный всплеск не успевает быть большим. Он, как правило, маловыражен. Основной удар приходится на январь—февраль и начало марта даже в легкие сезоны. Второй всплеск после новогодних праздников он максимальный всегда. Он будет выше чем-то, что мы видели в декабре», — уточнил специалист. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что в нынешний эпидемический сезон против вируса гриппа врачи используют большее количество лекарств, чем раньше. Также возросли шансы на появление хронических заболеваний после вируса.