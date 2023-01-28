В Совете Федерации объяснили, что заставит США вести переговоры с Россией

Сенатор Климов: США пойдут на переговоры с Россией при реальной угрозе своим интересам

28 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

США решаться на переговоры с РФ при реальной угрозе национальным интересам Фото: kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США решатся на переговоры с Россией по украинскому вопросу при угрозе собственным национальным интересам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Соединенные Штаты понимают только язык силы. Если их национальным интересам будет что-то реально угрожать, то они будут сначала пытаться остановить эту угрозу жестко. Если у них это не будет получаться по каким-то причинам, тогда они начинают переговорный процесс. А так… Они далеко, Украина к нам близко. Они особенно ничем не рискуют на Украине. Прежде всего рискует ЕС, сама Украина», — сказал Андрей Климов. Как отметил политик, угроза может заключаться не только в военном плане. «Это необязательно апокалиптическая угроза. Например, не очень удачная ситуация на Украине может пошатнуть электоральный баланс внутри США и может не найти там нужную поддержку в Конгрессе. Тогда они попытаются совершить какой-нибудь маневр. Без США нелепо с кем-то договариваться, потому что этот кто-то практически не существует», — объяснил он. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он оставался на своем посту, то смог бы закончить конфликт на Украине всего за сутки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что если бы действующий президент США Джо Байден захотел закончить конфликт на Украине, то он смог бы это сделать быстро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США решатся на переговоры с Россией по украинскому вопросу при угрозе собственным национальным интересам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Соединенные Штаты понимают только язык силы. Если их национальным интересам будет что-то реально угрожать, то они будут сначала пытаться остановить эту угрозу жестко. Если у них это не будет получаться по каким-то причинам, тогда они начинают переговорный процесс. А так… Они далеко, Украина к нам близко. Они особенно ничем не рискуют на Украине. Прежде всего рискует ЕС, сама Украина», — сказал Андрей Климов. Как отметил политик, угроза может заключаться не только в военном плане. «Это необязательно апокалиптическая угроза. Например, не очень удачная ситуация на Украине может пошатнуть электоральный баланс внутри США и может не найти там нужную поддержку в Конгрессе. Тогда они попытаются совершить какой-нибудь маневр. Без США нелепо с кем-то договариваться, потому что этот кто-то практически не существует», — объяснил он. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он оставался на своем посту, то смог бы закончить конфликт на Украине всего за сутки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что если бы действующий президент США Джо Байден захотел закончить конфликт на Украине, то он смог бы это сделать быстро.