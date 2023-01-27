Из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат

Из свердловских аптек пропал антибиотик «Клацид»

В аптеках Свердловской области исчез «Клацид» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных антибиотиков перестал продаваться в аптеках Свердловской области. Речь идет о препарате «Клацид». Об этом рассказали читатели URA.RU. Данный препарат назначают для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Препарат производится в Италии.

«„Клацид“ обычно назначают детям. Он очень эффективен при инфекциях верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов. В аптечных сетях его найти практически нереально», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что на фармацевтическом рынке достаточно препаратов, которые справятся с инфекционно-воспалительными заболеваниями. «Я уверена, что пропажа препарата „Клацид“ не повод для паники. Сегодня огромное количество антибиотиков широкого спектра, которые можно приобрести в аптеках региона. Необходимо лишь записаться на прием к лечащему врачу и получить рецепт на препарат», — отметила она.

Показания к применению препарата «Клацид»:

Инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов;

Инфекции нижних отделов дыхательных путей;

Одонтогенные инфекции;

Инфекции кожи и мягких тканей;

Микобактериальные инфекции;

Эрадикация.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский Росздравнадзор. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые препараты перестали продавать в уральских аптеках. Пациенты жалуются, что не могут купить следующие медикаменты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель».