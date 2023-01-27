На Украине формируют первые в мире роты с технологиями Илона Маска

ВСУ создают новые роты операторов ударных беспилотников
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
ВСУ создадут новую спецроту, сообщили в Минобороны Украины
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Украина создает первые в мире роты операторов ударных беспилотников, которые будут использовать спутниковую технологию компании SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщило Минобороны Украины в своих соцсетях.

«Формируются первые в мире ударные роты БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. URA.RU). <...> Каждая из них получит дроны, боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках», — сообщило украинское ведомство в своем telegram-канале.

Как отметили в Минобороны Украины, такая мера позволит увеличить производство беспилотников, а также, воплотить в жизнь ряд других ключевых для Киева реформ. Однако о том, каких именно реформ, в ведомстве не сообщили. 

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Украина создает первые в мире роты операторов ударных беспилотников, которые будут использовать спутниковую технологию компании SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщило Минобороны Украины в своих соцсетях. «Формируются первые в мире ударные роты БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. URA.RU). <...> Каждая из них получит дроны, боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках», — сообщило украинское ведомство в своем telegram-канале. Как отметили в Минобороны Украины, такая мера позволит увеличить производство беспилотников, а также, воплотить в жизнь ряд других ключевых для Киева реформ. Однако о том, каких именно реформ, в ведомстве не сообщили. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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