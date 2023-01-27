Минюст РФ признал иноагентами певца Прусикина и феминистку Серенко

27 января 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Музыкант Илья Прускин уехал в США после начала спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина и феминистку Дарью Серенко. В список также попали правозащитник Рафис Кашапов, журналист Фидель Агумава, официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Басан Омбадыков, сообщается на сайте ведомства. «И.В. Прусикин получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста РФ. Дарья Серенко, по данным ведомства, собирала средства в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением, которое уже признано иностранным агентом. Фиделю Агумаве также приписывают пропаганду ЛГБТ и выступления против спецоперации на Украине. Омбадыков и Кашапов, по сообщению Минюста, высказывались против спецоперации и выступали в поддержку Украины. Агумава, Омбадыков и Кашапов проживают за пределами РФ. Лидеры группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская 24 июня прошлого года выпустили клип на песню «Generation Cancellation», в котором критикуется спецоперация на Украине. После этого им запретили выступать в России. Музыкальный коллектив перебрался в Лос-Анджелес (США). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина и феминистку Дарью Серенко. В список также попали правозащитник Рафис Кашапов, журналист Фидель Агумава, официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Басан Омбадыков, сообщается на сайте ведомства. «И.В. Прусикин получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста РФ. Дарья Серенко, по данным ведомства, собирала средства в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением, которое уже признано иностранным агентом. Фиделю Агумаве также приписывают пропаганду ЛГБТ и выступления против спецоперации на Украине. Омбадыков и Кашапов, по сообщению Минюста, высказывались против спецоперации и выступали в поддержку Украины. Агумава, Омбадыков и Кашапов проживают за пределами РФ. Лидеры группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская 24 июня прошлого года выпустили клип на песню «Generation Cancellation», в котором критикуется спецоперация на Украине. После этого им запретили выступать в России. Музыкальный коллектив перебрался в Лос-Анджелес (США).