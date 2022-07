В Екатеринбурге отменили концерт Little Big. Им запретили выступать в России

По словам лидера Little Big Ильм Прусикина, им неофициально запретили выступать после выхода их нового клипа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерт группы Little Big в Екатеринбурге 21 октября не состоится из-за того, что музыкантов неофициально внесли в гастрольные стоп-листы. Об этом группа рассказала в интервью BBC, а отмену мероприятия подтвердили в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», где должны были выступать артисты. «Концерт не отменили, его перенесли, вероятно, на следующий год, точная дата пока неизвестна. Все зависит от того, что решат организаторы концерта», — рассказал URA.RU директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов. Он также подчеркнул, что площадка еще не анонсировала перенос, потому как дожидается официального заявления от организаторов концерт Little Big. Что касается покупки билетов, то их все еще можно приобрести на сайте «Экспо». По словам Данилова, за снятие их с продажи также ответственны представители группы. Ранее лидеры группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали в интервью журналистам BBC, что после выхода их клипа на песню «Generation Cancellation» музыкантов внесли в гастрольные стоп-листы. «Нас сразу внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить», — сообщили артисты. Клип на песню «Generation Cancellation» вышел 24 июня. В нем нет конкретики, однако заметно критическое отношение к военной тематике. В настоящее время группа временно уехала жить в Лос-Анджелес (США). Ранее похожая ситуация сложилась с белорусским артистом Максом Коржом, который отменил все концерты после антироссийского скандала. 4 июня музыкант выпустил трек «Свой дом», в котором открыто осудил спецоперацию на Украине. Она проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины, которая усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Билеты на Little Big все еще можно купить Скриншот с сайта «Екатеринбург-Экспо»

