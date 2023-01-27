The Telegraph: Лондон передаст истребители Киеву в случае вывода войск РФ с Украины

28 января 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Истребители могут понадобиться Украине для патрулирования воздушного пространства, пишет Telegraph Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания готова передать Киеву военные самолеты в случае, если российская армия уйдет с территории Украины. Об этом сообщили источники в королевских ВВС. «Истребители могут понадобиться Украине для патрулирования воздушного пространства», — пишет британская газета The Telegraph. Там отметили, что самолеты понадобятся Киеву для контроля неба в целях защиты от боевых угроз, но только после того, как российские силы, по словам источника, уйдут с территории Украины. По информации издания, в британской армии возникло напряжение из-за того, что королевские ВВС и ВМС мало помогают Вооруженным силам Украины. В частности, встает вопрос поставок вооружения на Украину. При этом представители военных ведомств указывают, что их боевая техника требует длительного освоения. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки Украине боевых самолетов исключены. При этом аналитик Defense Express Сергей Згурец в январе заявил, что Киев может получить истребители только через восемь месяцев, так как время их поставок длиннее, чем другого вооружения.

Великобритания готова передать Киеву военные самолеты в случае, если российская армия уйдет с территории Украины. Об этом сообщили источники в королевских ВВС. «Истребители могут понадобиться Украине для патрулирования воздушного пространства», — пишет британская газета The Telegraph. Там отметили, что самолеты понадобятся Киеву для контроля неба в целях защиты от боевых угроз, но только после того, как российские силы, по словам источника, уйдут с территории Украины. По информации издания, в британской армии возникло напряжение из-за того, что королевские ВВС и ВМС мало помогают Вооруженным силам Украины. В частности, встает вопрос поставок вооружения на Украину. При этом представители военных ведомств указывают, что их боевая техника требует длительного освоения. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки Украине боевых самолетов исключены. При этом аналитик Defense Express Сергей Згурец в январе заявил, что Киев может получить истребители только через восемь месяцев, так как время их поставок длиннее, чем другого вооружения.