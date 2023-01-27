Министр обороны Германии высказался о поставках Украине истребителей

Поставки Украине боевых самолетов исключены. С таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Я думаю, что об этом [поставках истребителей] не может быть и речи. Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь», — приводит газета Süddeutsche Zeitung слова Писториуса.
Ранее украинский аналитик Defense Express Сергей Згурец сделал прогноз по возможным поставкам Киеву боевых самолетов. По его ожиданиям, Украина может получить истребители только через восемь месяцев.
Германия около месяца отказывалась поставлять Украине танки. И в итоге решила отправить стране 14 единиц Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснял, что долгое принятие решения по поводу танков для Киева помогло избежать угроз для безопасности Германии.
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Поставки Украине боевых самолетов исключены. С таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус. «Я думаю, что об этом [поставках истребителей] не может быть и речи. Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь», — приводит газета Süddeutsche Zeitung слова Писториуса. Ранее украинский аналитик Defense Express Сергей Згурец сделал прогноз по возможным поставкам Киеву боевых самолетов. По его ожиданиям, Украина может получить истребители только через восемь месяцев. Германия около месяца отказывалась поставлять Украине танки. И в итоге решила отправить стране 14 единиц Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснял, что долгое принятие решения по поводу танков для Киева помогло избежать угроз для безопасности Германии.