27 января 2023
26 января 2023

Житель ХМАО объехал банкоматы для перевода денег мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди за деньгами в банкоматы. Челябинск, очередь в банкомат, банкоматы
Мужчина перевел аферистам около 300 тысяч рублей Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) посетил сразу несколько банкоматов, чтобы перевести мошенникам порядка 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«30-летний мужчина получил звонок якобы от сотрудницы московского банка, которая проинформировала о том, что в данный момент происходит попытка смены абонентского номера в его личном кабинете и оформление займа. Аферистка предложила мужчине опередить мошенников, оформив кредит самостоятельно в разных банках города, а затем зачислить полученные деньги на „безопасный“ счет. Мужчина объехал несколько банкоматов, чтобы запутать следы и не дать возможности преступникам шанса использовать его деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве добавили, что всего пострадавший взял кредиты на общую сумму 292 тысячи рублей. Эти деньги он перевел аферистам. По факту мошенничества мужчина обратился в полицию.

Ранее стало известно, что в ХМАО перед Новым годом установлен рекорд за сутки по сумме, украденной у жителей округа с помощью преступных схем. Мошенникам удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) посетил сразу несколько банкоматов, чтобы перевести мошенникам порядка 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. «30-летний мужчина получил звонок якобы от сотрудницы московского банка, которая проинформировала о том, что в данный момент происходит попытка смены абонентского номера в его личном кабинете и оформление займа. Аферистка предложила мужчине опередить мошенников, оформив кредит самостоятельно в разных банках города, а затем зачислить полученные деньги на „безопасный“ счет. Мужчина объехал несколько банкоматов, чтобы запутать следы и не дать возможности преступникам шанса использовать его деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В ведомстве добавили, что всего пострадавший взял кредиты на общую сумму 292 тысячи рублей. Эти деньги он перевел аферистам. По факту мошенничества мужчина обратился в полицию. Ранее стало известно, что в ХМАО перед Новым годом установлен рекорд за сутки по сумме, украденной у жителей округа с помощью преступных схем. Мошенникам удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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