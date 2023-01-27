Житель ХМАО объехал банкоматы для перевода денег мошенникам

Житель Нижневартовска (ХМАО) посетил сразу несколько банкоматов, чтобы перевести мошенникам порядка 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
«30-летний мужчина получил звонок якобы от сотрудницы московского банка, которая проинформировала о том, что в данный момент происходит попытка смены абонентского номера в его личном кабинете и оформление займа. Аферистка предложила мужчине опередить мошенников, оформив кредит самостоятельно в разных банках города, а затем зачислить полученные деньги на „безопасный“ счет. Мужчина объехал несколько банкоматов, чтобы запутать следы и не дать возможности преступникам шанса использовать его деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ведомстве добавили, что всего пострадавший взял кредиты на общую сумму 292 тысячи рублей. Эти деньги он перевел аферистам. По факту мошенничества мужчина обратился в полицию.
Ранее стало известно, что в ХМАО перед Новым годом установлен рекорд за сутки по сумме, украденной у жителей округа с помощью преступных схем. Мошенникам удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей.
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