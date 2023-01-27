В ДТП столкнулись шесть автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке трассы М5 в Ашинском районе Челябинской области 28 января произошла авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД региона на своей официальной страничке в соцсети.

«В 11:50 на 1557 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение шести транспортных средств, которые двигались в попутном направлении в сторону Москвы. В результате водитель автомобиля Исудзу получил травмы. На месте ДТП работают три экипажа ДПС, введено реверсивное движение», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что обстоятельства аварии в данный момент уточняются. Ранее стало известно о ДТП на этом же участке трассы с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, авария произошла из-за уснувшего водителя.

В ДТП серьезно пострадали автомобили Официальная страница ГИБДД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте»

На месте аварии введено реверсивное движение Официальная страница ГИБДД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте»