27 января 2023

На трассе М5 Челябинской области произошла массовая авария. Фото

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В ДТП столкнулись шесть автомобилей Фото:

На участке трассы М5 в Ашинском районе Челябинской области 28 января произошла авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД региона на своей официальной страничке в соцсети.

«В 11:50 на 1557 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение шести транспортных средств, которые двигались в попутном направлении в сторону Москвы. В результате водитель автомобиля Исудзу получил травмы. На месте ДТП работают три экипажа ДПС, введено реверсивное движение», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что обстоятельства аварии в данный момент уточняются. Ранее стало известно о ДТП на этом же участке трассы с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, авария произошла из-за уснувшего водителя.

В ДТП серьезно пострадали автомобили
На месте аварии введено реверсивное движение
В ДТП участвовали шесть попутных автомобилей

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На участке трассы М5 в Ашинском районе Челябинской области 28 января произошла авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД региона на своей официальной страничке в соцсети. «В 11:50 на 1557 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение шести транспортных средств, которые двигались в попутном направлении в сторону Москвы. В результате водитель автомобиля Исудзу получил травмы. На месте ДТП работают три экипажа ДПС, введено реверсивное движение», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве добавили, что обстоятельства аварии в данный момент уточняются. Ранее стало известно о ДТП на этом же участке трассы с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, авария произошла из-за уснувшего водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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